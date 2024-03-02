Німеччина розслідує витік даних, у якому говорили про знищення Кримського мосту ракетами Taurus

У Німеччині служба розвідки розпочала розслідування щодо потрапляння до росіян запису, на якому високопоставлені військовослужбовці Бундесверу обговорюють знищення Кримського мосту ракетами Taurus.

Як повідомляє Spiegel, розмову нібито командувача повітряних сил Інго Герхарца з іншим генералом та кількома офіцерами виклали в мережу російські пропагандисти. Темою спілкування стала передача Україні далекобійних ракет та удари ними по "мосту на сході".

За попередніми даними, запис є автентичним, а його генерування штучним інтелектом у німецькій розвідці практично виключають. У розвідці з'ясували, що генерали знехтували заходами безпеки: говорили через незахищений канал, а один з них був в цей час у Сінгапурі та використав свій особистий мобільний телефон.

Наразі спецслужби перевіряють, чи не потрапили до росіян інші дані, які стосуються сфери оборони.