Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини

У області за день пролунало 157 вибухів.

Сьогодні, 1 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 157 вибухів.

Зокрема, Білопільську громаду росіяни атакували ракетами з вертольоту, артилерією, мінометами та безпілотниками.

По Юнаківській громаді окупанти вдарили з мінометів, артилерії та атакували її БпЛА, також з БпЛА атакували Великописарівську громаду.

Миропільську, Шалигинську, Есманьську та Краснопільську громад армія РФ обстріляла мінометами та артилерією.

Також з мінометів російські військови обстріляли Середино-Будську, Новослобідську та Хотінську громади, а Зноб-Новгородську - з артилерії.