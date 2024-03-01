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На Харківщині внаслідок вибуху невідомого предмета травмувався чоловік

Потерпілого шпиталізували до медичного закладу.

На Харківщині внаслідок вибуху невідомого предмета травмувався чоловік
Міни (ілюстративне фото)
Фото: Поліція Харківщини

У Харківській області чоловік отримав травми внаслідок вибуху невідомого предмета.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“1 березня близько 09:00 між містом Барвінкове та селом Архангілівка Барвінківської громади 70-річний чоловік отримав травми внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою”, - розповіли в поліції. 

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Чоловік отримав поранення по дорозі додому. Його шпиталізували до медичного закладу.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

  • У Ізюмі Харківської області під час прибирання своєї земельної ділянки на міні (попередньо міна "пелюстка") підірвався 42-річний чоловік. Його доставили у лікарню із численними травмами.
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