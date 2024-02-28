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Синєгубов: на Харківщині чоловік підірвався на міні "пелюстка"

Російські війська за добу обстріляли близько 15 населених пунктів області.

Синєгубов: на Харківщині чоловік підірвався на міні "пелюстка"
наслідки обстрілу Харківської області
Фото: Харківська ОВА

У Ізюмі Харківської області під час прибирання своєї земельної ділянки на міні (попередньо міна "пелюстка") підірвався 42-річний чоловік. Його доставили у лікарню із численними травмами.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Бологівка, Іванівка, Берестове та ін", – зазначив він.

Також додав, що 28 лютого о 05:20 внаслідок обстрілу у с. Пристін Куп’янського району горів житловий будинок. Загиблих та травмованих  немає.

Також вчора Росія обстріляла м. Куп’янськ. Пошкоджено вікна та дах приватного будинку. Інформація про потерпілих не надходила. 

Крім того, вчора ввечері, близько 18:00 ворог здійснив обстріл КАБами по с. Федорівка Куп’янського району. Влучання поблизу складських будівель приватного підприємства, розташованого за межами села. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.

Зазначається, що бизько 11:00 внаслідок обстрілу с. Світличне Богодухівського району горів цивільний автомобіль. Ворог використав БПЛА «Ланцет». Без постраждалих. 

За добу українські захисники відбили 13 атак противника в районі Синьківки та Табаївки.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 15,67 га території, знищили 291 вибухонебезпечний предмет. Розмінування триває.

  • В ніч на 28 лютого в Одеській області сили ППО знищили 9 ворожих безпілотників. Уламки дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. 
  • Цієї ночі російська армія атакувала Україну ракетами С300 та ударними безпілотниками типу Shahed. Зенітні керовані ракети ворог запускав із окупованої Донецької області, а БпЛА – з російської території, з району Приморсько-Ахтарськ.
  • Захисники збили всі десять безпілотників. Усі – над Миколаївською та Одеською областями.
  • Також Росія обстрілювала Запорізьку область. Там від ворожого обстрілу загинула жінка, чоловік отримав поранення.
  • Російська армія протягом доби обстрілювала Херсонщину із різних видів озброєння. Окупанти влучили у вантажне судно, пошкоджені будинки, підприємства, автомобілі. Внаслідок агресії РФ загинула людина.
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