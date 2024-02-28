Синєгубов: на Харківщині чоловік підірвався на міні "пелюстка"

Російські війська за добу обстріляли близько 15 населених пунктів області.

У Ізюмі Харківської області під час прибирання своєї земельної ділянки на міні (попередньо міна "пелюстка") підірвався 42-річний чоловік. Його доставили у лікарню із численними травмами.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Синьківка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Бологівка, Іванівка, Берестове та ін", – зазначив він.

Також додав, що 28 лютого о 05:20 внаслідок обстрілу у с. Пристін Куп’янського району горів житловий будинок. Загиблих та травмованих немає.

Також вчора Росія обстріляла м. Куп’янськ. Пошкоджено вікна та дах приватного будинку. Інформація про потерпілих не надходила.

Крім того, вчора ввечері, близько 18:00 ворог здійснив обстріл КАБами по с. Федорівка Куп’янського району. Влучання поблизу складських будівель приватного підприємства, розташованого за межами села. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих немає.

Зазначається, що бизько 11:00 внаслідок обстрілу с. Світличне Богодухівського району горів цивільний автомобіль. Ворог використав БПЛА «Ланцет». Без постраждалих.

За добу українські захисники відбили 13 атак противника в районі Синьківки та Табаївки.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 15,67 га території, знищили 291 вибухонебезпечний предмет. Розмінування триває.