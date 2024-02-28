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У Запорізькій області від ворожого обстрілу загинула жінка, чоловік отримав поранення

Протягом доби армія Росії обстріляла 234 рази 11 населених пунктів області.

У Запорізькій області від ворожого обстрілу загинула жінка, чоловік отримав поранення
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

У тимчасово окупованому селі Нове Пологівського району Запорізької області від ворожого снаряду загинула 76-річна місцева жителька. 53-річний чоловік отримав поранення внаслідок артудару по прифронтовому Оріхову. 

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Військовослужбовці РФ здійснили 27 БПЛА-атак по Новоданилівці, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному, 11 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки й Роботиного, вгатили 9 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному", – повідомив Федоров.

Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки обстрілу Запорізької області

187 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, П'ятихаток, Приморського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

  • Російська армія протягом доби обстрілювала Херсонщину із різних видів озброєння. Окупанти влучили у вантажне судно, пошкоджені будинки, підприємства, автомобілі. Внаслідок агресії РФ загинула людина.
  • Цієї ночі російська армія атакувала Україну ракетами С300 та ударними безпілотниками типу Shahed. Зенітні керовані ракети ворог запускав із окупованої Донецької області, а БпЛА – з російської території, з району Приморсько-Ахтарськ. Захисники збили всі десять безпілотників.
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