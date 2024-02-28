У тимчасово окупованому селі Нове Пологівського району Запорізької області від ворожого снаряду загинула 76-річна місцева жителька. 53-річний чоловік отримав поранення внаслідок артудару по прифронтовому Оріхову.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Військовослужбовці РФ здійснили 27 БПЛА-атак по Новоданилівці, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному, 11 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки й Роботиного, вгатили 9 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному", – повідомив Федоров.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки обстрілу Запорізької області

187 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, П'ятихаток, Приморського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.