У тимчасово окупованому селі Нове Пологівського району Запорізької області від ворожого снаряду загинула 76-річна місцева жителька. 53-річний чоловік отримав поранення внаслідок артудару по прифронтовому Оріхову.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Військовослужбовці РФ здійснили 27 БПЛА-атак по Новоданилівці, Малинівці, Малій Токмачці та Роботиному, 11 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки й Роботиного, вгатили 9 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Левадному та Роботиному", – повідомив Федоров.
187 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, П'ятихаток, Приморського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл.
Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
- Російська армія протягом доби обстрілювала Херсонщину із різних видів озброєння. Окупанти влучили у вантажне судно, пошкоджені будинки, підприємства, автомобілі. Внаслідок агресії РФ загинула людина.
- Цієї ночі російська армія атакувала Україну ракетами С300 та ударними безпілотниками типу Shahed. Зенітні керовані ракети ворог запускав із окупованої Донецької області, а БпЛА – з російської території, з району Приморсько-Ахтарськ. Захисники збили всі десять безпілотників.