Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
У розвідці попередили про масштабну спецоперацію РФ в Україні під назвою "Майдан-3"
У розвідці попередили про масштабну спецоперацію РФ в Україні під назвою "Майдан-3"
​Про «лицарів кафтана й ножика»
​Про «лицарів кафтана й ножика»
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Комітет почав розгляд законопроєкту про мобілізацію з понад 4196 правками. Дискусійні можуть вилучити
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині окупанти влучили у вантажне судно (оновлено)

Від обстрілів загинула людина, двоє отримали поранення.

На Херсонщині окупанти влучили у вантажне судно (оновлено)
фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Російська армія протягом доби обстрілювала Херсонщину із різних видів озброєння. Окупанти влучили у вантажне судно, пошкоджені будинки, підприємства, автомобілі. Внаслідок агресії РФ загинула людина.

Про таке повідомив начальник Херсонсської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та місто Херсон", – повідомив Прокудін.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. 

У Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі.

Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор.

Також ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка випустив керовану авіабомбу.

Через російську агресію 1 людини загинула, ще 2 - дістали поранення.

Оновлення. Пізніше у ДСНС показали відео наслідків ворожого обстрілу Херсонської області.

"Ворог продовжує атакувати мирне населення Херсонщини. Вночі, після чергового обстрілу, загорілось два житлових будинки в одному з мікрорайонів м. Херсон. Попри повторні обстріли, до ранку пожежу вдалось ліквідувати", – зазначили рятувальники. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies