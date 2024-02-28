На Херсонщині окупанти влучили у вантажне судно (оновлено)

Від обстрілів загинула людина, двоє отримали поранення.

Російська армія протягом доби обстрілювала Херсонщину із різних видів озброєння. Окупанти влучили у вантажне судно, пошкоджені будинки, підприємства, автомобілі. Внаслідок агресії РФ загинула людина.

Про таке повідомив начальник Херсонсської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Червоний Маяк, Осокорівку, Львове, Дудчани, Берислав, Саблуківку, Качкарівку, Токарівку, Іванівку, Михайлівку, Тягинку, Янтарне, Понятівку, Садове, Гаврилівку, Велетенське, Станіслав, Ромашкове, Придніпровське, Антонівку, Зеленівку та місто Херсон", – повідомив Прокудін.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.

У Херсоні зафіксовані влучання у вантажне судно, також пошкоджено автомобілі.

Внаслідок обстрілів у населених пунктах пошкоджені ферма та елеватор.

Також ворог знову обстріляв Херсонщину з авіації. Поблизу селища Зеленівка випустив керовану авіабомбу.

Через російську агресію 1 людини загинула, ще 2 - дістали поранення.

Оновлення. Пізніше у ДСНС показали відео наслідків ворожого обстрілу Херсонської області.



"Ворог продовжує атакувати мирне населення Херсонщини. Вночі, після чергового обстрілу, загорілось два житлових будинки в одному з мікрорайонів м. Херсон. Попри повторні обстріли, до ранку пожежу вдалось ліквідувати", – зазначили рятувальники.