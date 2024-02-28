110-та бригада, яка боронила Авдіївку, відійшла на ротацію

110-та окрема механізована бригада імені генерала-хорунжого Марка Безручка повідомила про виведення на ротацію. Підрозділ, що упродовж двох років стримував ворога в Авдіївці, вперше за час повномасштабного вторгнення отримав можливість відпочити.
На своїй сторінці у Facebook бригада подякувала Авдіївській, Мирноградській, Гродівській та Покровській військово-цивільним адміністраціям на Донеччині, а також керівництву Авдіївського коксохімічного заводу, який тривалий час був для бійців опорним пунктом.
Підрозділам, які змінять 110-ту бригаду на передовій, воїни побажали витримки та якомога більше знищених окупантів.
- Відхід ЗСУ від Авдіївки стався в ніч на 17 лютого. Рішення було ухвалене з метою збереження особового складу та недопущення оточення.
- 110-та бригада заявляла про те, що росіяни мали евакуювати поранених українців з позиції "Зеніт" з подальшим обміном, натомість ворог розстріляв полонених.