У 110 бригаді заявили, що росіяни мали евакуювати шістьох поранених українських військових із "Зеніту" з можливістю обміну

У 110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка перебувала в Авдіївці, заявили, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських військових, які залишилися в оточенні на позиці "Зеніт" з можливістю їх обміну. Натомість ворог розстріляв українських військовополонених.

Відповідну заяву 110 бригада зробила у Facebook.

"Щодо позиції "Зеніт".

Вихід особового складу 110 Бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати.

Противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб.Через повне оточення опорного пункту “Зеніт” було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених.

Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.

Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції “Зеніт” родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка.

Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу.зс рф – терористи і воєнні злочинці, які розстріляли беззбройних поранених. Відповідні органи проведуть розслідування і встановлять правду за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За злочини проти наших військових ми дамо гідну відповідь! Помстимося за кожного нашого закатованого воїна!" — ідеться в тексті заяви.