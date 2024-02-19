Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
ГоловнаСуспільствоВійна

У 110 бригаді заявили, що росіяни мали евакуювати шістьох поранених українських військових із "Зеніту" з можливістю обміну

Після евакуації була домовленість щодо обміну полонених, натомість ворог розстріляв українських військових.

У 110 бригаді заявили, що росіяни мали евакуювати шістьох поранених українських військових із "Зеніту" з можливістю обміну
війна, ЗСУ
Фото: 110 бригада

У 110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка перебувала в Авдіївці, заявили, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських військових, які залишилися в оточенні на позиці "Зеніт" з можливістю їх обміну. Натомість ворог розстріляв українських військовополонених.

Відповідну заяву 110 бригада зробила у Facebook.

"Щодо позиції "Зеніт".

Вихід особового складу 110 Бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати.

Противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб.Через повне оточення опорного пункту “Зеніт” було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених. 

Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя. 

Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції “Зеніт” родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. 

Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу.зс рф – терористи і воєнні злочинці, які розстріляли беззбройних поранених. Відповідні органи проведуть розслідування і встановлять правду за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). 

За злочини проти наших військових ми дамо гідну відповідь! Помстимося за кожного нашого закатованого воїна!" — ідеться в тексті заяви.

  • 18 лютого в одному з телеграм-каналів опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію. 
  • Також виявили відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району.
  • Пізніше у Збройних Силах України повідомили, що перевіряють інформацію про шістьох полонених побратимів, яких росіяни розстріляли на околиці Авдіївки. 
  • Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що росіяни розстріляли шістьох полонених оборонців однієї з механізованих бригад ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies