У 110 бригаді заявили, що росіяни мали евакуювати шістьох поранених українських військових із "Зеніту" з можливістю обміну

У 110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка перебувала в Авдіївці, заявили, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських військових, які залишилися в оточенні на позиці "Зеніт" з можливістю їх обміну. Натомість ворог розстріляв українських військовополонених.
Відповідну заяву 110 бригада зробила у Facebook.
"Щодо позиції "Зеніт".
Вихід особового складу 110 Бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати.
Противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб.Через повне оточення опорного пункту “Зеніт” було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених.
Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.
Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції “Зеніт” родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка.
Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу.зс рф – терористи і воєнні злочинці, які розстріляли беззбройних поранених. Відповідні органи проведуть розслідування і встановлять правду за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За злочини проти наших військових ми дамо гідну відповідь! Помстимося за кожного нашого закатованого воїна!" — ідеться в тексті заяви.
- 18 лютого в одному з телеграм-каналів опубліковано повідомлення про розстріл шістьох полонених оборонців механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій у Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.
- Також виявили відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району.
- Пізніше у Збройних Силах України повідомили, що перевіряють інформацію про шістьох полонених побратимів, яких росіяни розстріляли на околиці Авдіївки.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що росіяни розстріляли шістьох полонених оборонців однієї з механізованих бригад ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці.