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Російські окупанти розстріляли двох українських полонених

Інцидент стався у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
розстріл українських військових
Фото: скріншот

Сьогодні вранці  російські загарбники розстріляли двох українських захисників, які потрапили у полон на сході України.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

"Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до Міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених", — йдеться у повідомленні.

ОСУВ "Хортиця" діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки).

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