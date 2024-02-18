Сьогодні вранці російські загарбники розстріляли двох українських захисників, які потрапили у полон на сході України.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Telegram.

"Сьогодні вранці в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до Міжнародного гуманітарного права, розстрілявши двох українських військовополонених", — йдеться у повідомленні.

ОСУВ "Хортиця" діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки).