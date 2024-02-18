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У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА

Причини вибуху невідомі.

У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
вибух у Львові
Фото: Максим Козицький

У Львові 18 лютого вранці стався вибух на промисловому об’єкті, внаслідок чого спалахнула пожежа. За попередніми даними постраждалих немає.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, вибух пролунав о 4:00, після цього почалася пожежа.

"Викликали вогнеборців. Пожежу загасили. Жертв чи постраждалих немає. Також на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. Причини вибуху і загоряння встановлюють", - розповів Козицький.

Де саме стався вибух та які наслідки глава військової адміністрації не вказав. У Львівській міській раді невдовзі уточнили, що площа загоряння становила близько 400 м2.

"Пожежу ліквідували, постраждалих немає. Будівля промислового характеру. Причини вибуху та загорання ще встановлюють відповідні спеціалісти", — йдеться у повідомленні.

Також на місці події працювали працівники СБУ та Нацполіції. Причини вибуху і загоряння встановлюють.

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