Також у місті пошкоджено 18 житлових будинків.

Мер Львова Андрій Садовий опублікував фото з наслідками ранкової ракетної атаки росіян на місто. Він уточнив, що внаслідок удару постраждало дві школи та один садок.

"Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків", - написав Садовий у фейсбуці.

Він також повідомив про трьох поранених львівʼян. Їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi Наслідки атаки росіян на Львів

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi Наслідки атаки росіян на Львів

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi Львів, наслідки атаки росіян

Фото: facebook.com/andriy.sadovyi Львів, наслідки атаки росіян