Львів, наслідки ракетної атаки
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Мер Львова Андрій Садовий опублікував фото з наслідками ранкової ракетної атаки росіян на місто. Він уточнив, що внаслідок удару постраждало дві школи та один садок.
"Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків", - написав Садовий у фейсбуці.
Він також повідомив про трьох поранених львівʼян. Їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Наслідки атаки росіян на Львів
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Наслідки атаки росіян на Львів
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Львів, наслідки атаки росіян
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Львів, наслідки атаки росіян
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Львів, наслідки атаки росіян