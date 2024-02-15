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Мер Львова показав наслідки ранкової атаки росіян: постраждало дві школи та дитадок

Також у місті пошкоджено 18 житлових будинків.

Мер Львова показав наслідки ранкової атаки росіян: постраждало дві школи та дитадок
Львів, наслідки ракетної атаки
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мер Львова Андрій Садовий опублікував фото з наслідками ранкової ракетної атаки росіян на місто. Він уточнив, що внаслідок удару постраждало дві школи та один садок.

"Вибито понад 400 вікон. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків", - написав Садовий у фейсбуці.

Він також повідомив про трьох поранених львівʼян. Їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Наслідки атаки росіян на Львів
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Наслідки атаки росіян на Львів

Наслідки атаки росіян на Львів
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Наслідки атаки росіян на Львів

Львів, наслідки атаки росіян
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Львів, наслідки атаки росіян

Львів, наслідки атаки росіян
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Львів, наслідки атаки росіян

Львів, наслідки атаки росіян
Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Львів, наслідки атаки росіян

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