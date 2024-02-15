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У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)

Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках, також зачепило школу.

У Львові після ракетної атаки росіян є влучання в об’єкт інфраструктури, троє постраждалих (оновлено)
Львів, наслідки атаки
Фото: Андрій Садовий

Під час ракетної атаки по Україні у Львові пролунали вибухи, було кілька влучань. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"За попередньою інформацією, на наш регіон летіло понад 10 ракет. ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури", – написав він у Telegram.

Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, пошкоджені припарковані авто, а також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби.

Садовий також повідомив, що є зміни в русі автобусів, трамвай їздить без змін.

Оновлено. Троє людей постраждали внаслідок ранкової атаки росіян на Львів, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

"Це – чоловік і жінка, які проживають у будинках по вулиці Науковій. У них різані рани, їм надали меддопомогу на місці", - написав він у Telegram.

Ще один потерпілий – мешканець будинку, якого зачепила вибухова хвиля. У чоловіка гематома, і його довелося госпіталізувати.

"У ході вранішньої атаки ракета влучила також у землю, неподалік житлових будинків на вулиці Науковій. Пошкоджені вікна у пʼяти- та девʼятиповерхівках, у яких живуть люди, і вікна у центрі зайнятості", – додав він.

Фото: Андрій Садовий

  • Сьогодні вранці росіяни влаштували чергову комбіновану атаку на українські міста. Вибухи чули містяни в Києві, у Дніпрі, Запоріжжі та Львові. За даними КМДА, усі ворожі ракети, що летіли на столицю, знищили Сили ППО.
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