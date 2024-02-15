На Полтавщині затримали банду, яка готувала два вбивства посадовців

Полтавська обласна прокуратура викрила озброєну банду, яка налічувала 8 осіб. Злочинці скоїли вбивство у Кременчуці та планували ще щонайменше два замахи.

За повідомленням Офісу Генпрокурора, у вересні 2023 року члени банди застрелили з мисливської рушниці жителя Кременчука, який мав з ними конфлікт. Також упродовж кількох місяців вони готували ще два вбивства. Жертвами мали стати заступник начальника одного з районних управлінь поліції у Дніпропетровській області та депутат Полтавської обласної ради.

Замах на поліцейського планували через його професійну діяльність. А депутат став ціллю для злочинців через діяльність щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Усім учасникам банди повідомлено про підозру, чотирьом з них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.