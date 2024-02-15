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На Полтавщині затримали банду, яка готувала два вбивства посадовців

Восьмеро членів злочинного угруповання планували замахи на поліцейського та депутата Полтавської обласної ради.

На Полтавщині затримали банду, яка готувала два вбивства посадовців
Вилучена у зловмисників зброя
Фото: Полтавська обласна прокуратура

Полтавська обласна прокуратура викрила озброєну банду, яка налічувала 8 осіб. Злочинці скоїли вбивство у Кременчуці та планували ще щонайменше два замахи.

За повідомленням Офісу Генпрокурора, у вересні 2023 року члени банди застрелили з мисливської рушниці жителя Кременчука, який мав з ними конфлікт. Також упродовж кількох місяців вони готували ще два вбивства. Жертвами мали стати заступник начальника одного з районних управлінь поліції у Дніпропетровській області та депутат Полтавської обласної ради.

Замах на поліцейського планували через його професійну діяльність. А депутат став ціллю для злочинців через діяльність щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків.

Усім учасникам банди повідомлено про підозру, чотирьом з них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.   

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