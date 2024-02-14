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В Херсоні помер поранений росіянами хлопець

Загиблий хлопець був 2005 року народження.

В Херсоні помер поранений росіянами хлопець

В лікарні помер поранений від російського обстрілу в Херсоні.

Про це повідомив начальник Хероснської МВА Роман Мрочко.

“У Херсонській лікарні внаслідок отриманих травм помер поранений сьогодні хлопець 2005 р.н. Світлий спомин загиблому і співчуття рідним та близьким!” - написав Мрочко.

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