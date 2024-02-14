В Херсоні помер поранений росіянами хлопець

В лікарні помер поранений від російського обстрілу в Херсоні.
Про це повідомив начальник Хероснської МВА Роман Мрочко.
“У Херсонській лікарні внаслідок отриманих травм помер поранений сьогодні хлопець 2005 р.н. Світлий спомин загиблому і співчуття рідним та близьким!” - написав Мрочко.
- Сьогодні російські окупанти вкотре завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей, серед них 14-річна дівчинка з важкими ранами ноги та шиї і 19-річний хлопець з травмою ноги.
- Уночі російські війська цієї ночі обстріляли Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Куліша, також сьогодні вдень під час обстрілів постраждала 60-річна херсонка.