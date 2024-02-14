Двоє загиблих та п'ятеро поранених: наслідки ракетного удару по Новому Бурлуці на Харківщині

влучання у будинок в селищі Новий Бурлук

Сьогодні пообіді окупанти вдарили по селищу Великий Бурлук Харківської області. За даними поліції, загинули двоє осіб, їх особисті дані встановлює поліція. Серед постраждалих – троє чоловіків і жінка.

Про це повідомили у Нацполіції Харківської області.

"14 лютого близько 16:15 військові обстріляли селище Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області. Попередньо, окупанти вдарили з ЗРК С-300. Внаслідок влучання пошкоджений двоповерховий будинок, в якому з 16 квартир зруйновані 8", — повідомляють у поліції.

За попередніми даними, загинули двоє осіб, їх особисті дані встановлює поліція. Серед постраждалих – троє чоловіків і жінка.

Ймовірно, під завалами можуть знаходитися ще четверо осіб. Поліція допомагає рятувальникам розбирати завали. Також пошкоджений приватний будинок та два поліцейських автомобілі.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.