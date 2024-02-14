Прикордонники затримали на Одещині водія при спробі допомогти чоловікам втекти за кордон

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали жителя Одеської області, який намагався підвезти до кордону трьох чоловіків. Один з них був його односельчанином.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Обʼєднувала їх мета незаконно дістатися Молдови, проте суми, які сплатили за своє таємне перевезення, кардинально різнилися”, - йдеться у повідомленні.
Прикордонники уточнили, що двоє втікачів домовились про втечу в мережі Інтернет за 6 тис. доларів з кожного. Односельчанина водій погодився вивезти за 100 доларів.
Порушників притягнули до адмінвідповідальності, в той час як перевізнику загрожує кримінальна. Решту причетних наразі встановлюють.
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Дві групи порушників намагались потрапити до Словаччини. Першу групу зафіксували за 300 м від кордону. Іншу групу виявили за пів кілометра від кордону.
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На Одещині затримали вісьмох ухилянтів, які, користуючись підказками організатора через інтернет-месенджер, намагалися незаконно потрапити до Молдови.
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Прикордонники зловили ухилянта, який хотів доплисти до Угорщини на гумовому матраці. Його супроводжували два спільники, які мали перевірити, чи є поруч прикордонний наряд. Такий перетин мав обійтися ухилянту в 4 тисячі доларів.
- Українські прикордонники затримали рекордну групу нелегалів – 38 чоловіків намагалася потрапити до Угорщини. У складі групи були чоловіки з 11 областей України.