Прикордонники затримали на Одещині водія при спробі допомогти чоловікам втекти за кордон

Двоє з втікачів домовились про допомогу в Інтернеті за 6 тис. доларів з кожного.

Співробітники Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали жителя Одеської області, який намагався підвезти до кордону трьох чоловіків. Один з них був його односельчанином.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Обʼєднувала їх мета незаконно дістатися Молдови, проте суми, які сплатили за своє таємне перевезення, кардинально різнилися”, - йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнили, що двоє втікачів домовились про втечу в мережі Інтернет за 6 тис. доларів з кожного. Односельчанина водій погодився вивезти за 100 доларів.

Порушників притягнули до адмінвідповідальності, в той час як перевізнику загрожує кримінальна. Решту причетних наразі встановлюють.

Дві групи порушників намагались потрапити до Словаччини. Першу групу зафіксували за 300 м від кордону. Іншу групу виявили за пів кілометра від кордону.

На Одещині затримали вісьмох ухилянтів, які, користуючись підказками організатора через інтернет-месенджер, намагалися незаконно потрапити до Молдови.