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В Україні в День закоханих одружилися 700 пар, найбільше - в Києві

У 2023 році одружилось 186 051 пар, а в січні 2024 року - 9 326.

В Україні в День закоханих одружилися 700 пар, найбільше - в Києві
Ілюстративне фото
Фото: Владислав Кузніченко

Сьогодні, в День закоханих, в Україні одружилися 700 пар.

Про це повідомило Міністерство юстиції. 

Серед лідерів за кількістю поданих заяв на реєстрацію шлюбу цього дня:

  •  м. Київ – 111 шлюбів;
  •  Дніпропетровська область – 70 шлюбів;
  •  Одеська область – 64 шлюби;
  •  Львівська область – 44 шлюби;
  •  Київська область – 42 шлюби;
  •  Вінницька область – 32 шлюби.

Загалом у 2023 році одружилось 186 051 пар закоханих. У січні 2024 - 9 326.

У Мін'юсті також нагадали, що воєнний стан, який діє в Україні, є підставою для скорочення терміну між поданням заяви та реєстрацією шлюбу до одного дня, згідно з постановою уряду від 7 березня 2022 року.

Одруження під час воєнного стану

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