В Україні в День закоханих одружилися 700 пар, найбільше - в Києві

Сьогодні, в День закоханих, в Україні одружилися 700 пар.
Про це повідомило Міністерство юстиції.
Серед лідерів за кількістю поданих заяв на реєстрацію шлюбу цього дня:
- м. Київ – 111 шлюбів;
- Дніпропетровська область – 70 шлюбів;
- Одеська область – 64 шлюби;
- Львівська область – 44 шлюби;
- Київська область – 42 шлюби;
- Вінницька область – 32 шлюби.
Загалом у 2023 році одружилось 186 051 пар закоханих. У січні 2024 - 9 326.
У Мін'юсті також нагадали, що воєнний стан, який діє в Україні, є підставою для скорочення терміну між поданням заяви та реєстрацією шлюбу до одного дня, згідно з постановою уряду від 7 березня 2022 року.
Одруження під час воєнного стану
- Кабінет міністрів спростив укладення шлюбів під час воєнного стану. Зокрема, шлюби з військовослужбовцями можна укладати за їхньої фізичної відсутності під час реєстрації.
- У серпні минулого року в Україні весільний бум пішов на спад, а в Києві зафіксували найвищий показник розлучень.