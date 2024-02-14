В Україні в День закоханих одружилися 700 пар, найбільше - в Києві

У 2023 році одружилось 186 051 пар, а в січні 2024 року - 9 326.

Сьогодні, в День закоханих, в Україні одружилися 700 пар.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Серед лідерів за кількістю поданих заяв на реєстрацію шлюбу цього дня:

м. Київ – 111 шлюбів;

Дніпропетровська область – 70 шлюбів;

Одеська область – 64 шлюби;

Львівська область – 44 шлюби;

Київська область – 42 шлюби;

Вінницька область – 32 шлюби.

Загалом у 2023 році одружилось 186 051 пар закоханих. У січні 2024 - 9 326.

У Мін'юсті також нагадали, що воєнний стан, який діє в Україні, є підставою для скорочення терміну між поданням заяви та реєстрацією шлюбу до одного дня, згідно з постановою уряду від 7 березня 2022 року.

Одруження під час воєнного стану