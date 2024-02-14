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У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів поранено дитину та двох дорослих, — ОВА

14-річну дитину у вкрай важкому стані госпіталізували, 

У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів поранено дитину та двох дорослих, — ОВА
Село Велетенське, Херсонщина, ворожий обстріл, 30 січня 2024
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні російські окупанти вкотре завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей серед них 14-річна дівчинка з важкими ранами ноги та шиї і 19-річний хлопець з травмою ноги.

За інформацією глави обласної військової адміністрації Херсонської області Олександра Прокудіна, від обстрілів постраждав і 84-річний херсонець. У чоловіка вибухова травма.

"російські окупаційні війська вкотре за день бʼють по Херсону. На цю годину відомо про трьох постраждалих. У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя", ідеться у повідомленні. 

До медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця та 19-річного хлопця з пораненням ноги. 

Уночі російські війська цієї ночі обстріляли Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Куліша, також сьогодні вдень під час обстрілів постраждала 60-річна херсонка. 

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