У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів поранено дитину та двох дорослих, — ОВА

Сьогодні російські окупанти вкотре завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей серед них 14-річна дівчинка з важкими ранами ноги та шиї і 19-річний хлопець з травмою ноги.

За інформацією глави обласної військової адміністрації Херсонської області Олександра Прокудіна, від обстрілів постраждав і 84-річний херсонець. У чоловіка вибухова травма.

"російські окупаційні війська вкотре за день бʼють по Херсону. На цю годину відомо про трьох постраждалих. У вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї – вибухова травма, поранення ноги та шиї. Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя", ідеться у повідомленні.

До медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця та 19-річного хлопця з пораненням ноги.

Уночі російські війська цієї ночі обстріляли Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Куліша, також сьогодні вдень під час обстрілів постраждала 60-річна херсонка.