Уночі російські війська обстріляли Херсонський обласний музично-драматичний театр імені Куліша.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

"Цей театр - один з найбільших на півдні України та головна театральна сцена Херсонської області. Майже відразу після звільнення міста з окупації директор театру Олександр Книга відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – артхабі в укритті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу в будівлі було вибито 36 вікон.

"Черговий злочин країни терориста не тільки проти людей, але і проти культури нашої країни. Це злочини, на які не можна закривати очі та не можна забути", - підсумували в міністерстві.

Як повідомлялося, сьогодні вдень російська армія обстріляла Херсон.Внаслідок ворожого удару постраждала 60-річна жінка.

За даними Мінкульту, унаслідок повномасштабного вторгнення Росії станом на кінець січня 2024 року збитків зазнали 1938 об’єктів культурної інфраструктури. З них 314 - знищені. Окрім того, через російську агресію в Україні постраждали 902 пам’ятки культурної спадщини.