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Росіяни вбили двох людей у Миколаївці Донецької області, — ОВА

Наслідки обстрілів встановлюють.

Росіяни вбили двох людей у Миколаївці Донецької області, — ОВА
обстріли Донецької області
Фото: Вадим Філашкін

Сьогодні, 14 лютого, під ворожий обстріл потрапило село Миколаївка на Донеччині. Внасдлідок ударів загинули двоє цивільних.

Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Місто потрапило під обстріл близько 14 години — в зоні ураження опинилася житлова забудова. Наразі відомо про двох загиблих жінок — 62 і 74 років. Крім того, одна людина отримала поранення", ідеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів наразі встановлюють.

За минулу добу у Донецькій області росіяни вбили трьох і поранили 14 мирних мешканців. 

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