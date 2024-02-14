На Львівщині капітана поліції вісім років судили за хабарництво і виправдали

У 2016 році його затримали на хабарі 5 тис. грн. Гроші підозрюваний у крадіжці поклав у книжку "Закон про національну поліцію", яка лежала на задньому сидінні.

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області виніс вирок колишньому заступнику начальника Сокальського відділення поліції Василю Оліщуку, якого в 2016 році затримали на хабарі 5 тис. грн.

Про це повідомляє ZAXID.NET із посиланням на матеріали справи.

За матеріалами справи, в лютому 2016 року капітан поліції Оліщук вимагав та отримав неправомірну вигоду 5 тис. грн від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження про крадіжку металобрухту, де той був підозрюваним.

Передача грошей відбулася в автомобілі Volkswagen Passat, яким керував поліцейський. При цьому підозрюваний у крадіжці поклав хабар у книжку "Закон про національну поліцію", яка лежала на задньому сидінні. Того ж вечора Оліщука затримали.

На суді він свою вину не визнав і заперечив, що вимагав і отримав хабар. Оліщук заявив, що підозрюваний сам зателефонував йому та просив про зустріч. Він також пояснив, що зустрівся з фігурантом кримінального провадження, оскільки слідчий був у відпустці, а підозрюваний заперечував свою вину у крадіжці і обіцяв назвати справжнього винуватця. Дії правоохоронців щодо його затримання Оліщук назвав провокацією.

Вивчивши матеріали справи, суддя Уляна Костюк визнала недостатніми докази вини Оліщука в одержанні хабара. Відповідно до вироку суду, експоліцейського визнали невинуватим та виправдали. Цей вирок ще може бути оскаржений в апеляції.

Нагадаємо, в 2021 році суд виправдав доцента ЛНАУ, який за $400 написав дипломну замість студента. Суддя погодився з аргументами викладача, що це був не хабар, а "оплата наукової творчої роботи".