Катівня у Гостомелі: окупанти тримали людей в морозильній камері їдальні ДП "Антонов"

Поліцейські Київщини повідомили про підозру військовослужбовцю РФ, який утримував громадян у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні на території аеропорту "Антонов".

Про це повідомляють у пресслужбі Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що з 8 по 17 березня 2022 року військовослужбовець спільно зі своїми поплічниками утримував людей у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні ДП "Антонов".

Під час допитів окупанти катували українських полонених, завдаючи ударів по життєво важливим органам, пропускали по тілу електричний струм та позбавляли повітря.

"Нас привезли в ліс та кинули в яму, де вже були вбиті хлопці. Згодом привели інших двох чоловіків, яких розстріляли у нас на очах та кинули на нас зверху. Ми укривалися тілами, тому що було дуже холодно. Далі російські військовослужбовці перевезли нас до приміщення морозильної камери, де розпочала допит ФСБ", розповідає потерпілий Юрій.

За свідченнями Юрія, у полоні були і жінки. Російські військові вночі над ними знущалися.

"Одна із жінок була хвора на онкологію, ми чули як вона це неодноразово казала, що їй потрібні ліки. Окупанти не давали їй ніяких медикаментів, вона плакала від болю", — розповідає Юрій.

За фактом порушення законів та звичаїв війни вчинене за попередньою змовою групою осіб, слідчі поліції Київщини повідомили 47-річному військовому РФ про підозру.

Звірства росіян