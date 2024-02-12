Трамп "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, – The Guardian
Трамп "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, – The Guardian
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
ГоловнаСуспільствоЖиття

Катівня у Гостомелі: окупанти тримали людей в морозильній камері їдальні ДП "Антонов"

Поліцейські Київщини повідомили про підозру військовослужбовцю РФ.

Катівня у Гостомелі: окупанти тримали людей в морозильній камері їдальні ДП "Антонов"
катівня у Гостомелі
Фото: скріншот

Поліцейські Київщини повідомили про підозру військовослужбовцю РФ, який утримував громадян у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні на території аеропорту "Антонов".

Про це повідомляють у пресслужбі Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що з 8 по 17 березня 2022 року військовослужбовець спільно зі своїми поплічниками утримував людей у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні ДП "Антонов".

Під час допитів окупанти катували українських полонених, завдаючи ударів по життєво важливим органам, пропускали по тілу електричний струм та позбавляли повітря.

"Нас привезли в ліс та кинули в яму, де вже були вбиті хлопці. Згодом привели інших двох чоловіків, яких розстріляли у нас на очах та кинули на нас зверху. Ми укривалися тілами, тому що було дуже холодно. Далі російські військовослужбовці перевезли нас до приміщення морозильної камери, де розпочала допит ФСБ", розповідає потерпілий Юрій. 

За свідченнями Юрія, у полоні були і жінки. Російські військові вночі над ними знущалися.

"Одна із жінок була хвора на онкологію, ми чули як вона це неодноразово казала, що їй потрібні ліки. Окупанти не давали їй ніяких медикаментів, вона плакала від болю", — розповідає Юрій.

За фактом порушення законів та звичаїв війни вчинене за попередньою змовою групою осіб, слідчі поліції Київщини повідомили 47-річному військовому РФ про підозру.

Звірства росіян

  • Служба безпеки України встановила особи ще чотирьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення у період окупації Київщини.
  • У грудні минулого року довічне ув’язнення отримав військовий РФ, який у спину розстріляв 70-річного мешканця Київщини. Це – командир-розвідник 64-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ Дмитро Дьоготь.
  • Київська прокуратура встановила, що під час окупації Київщини росіяни закатували понад тисячу українців.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies