Росія планує залучити строковиків до участі в бойових діях на ТОТ України

РФ планує створити нові бойові підрозділи із строковиків для участі в бойових діях на ТОТ України. Відбором до підрозділів замайється ФСБ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"За інформацією джерел Центру національного спротиву, росіяни мають намір залучати до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України строковиків. Зокрема зазначається, що регіональні управління фсб мають відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями, щоб замість зс рф вони йшли в спецслужбу", — ідеться в інформації ЦНС.

Для забезпечення даних заходів, з високою ймовірністю, запровадять нову систему фінансових доплат, яка передбачає виконання стрибків із парашутом із літального апарата відповідно до програми (плану) оперативно-бойової, навчальної підготовки, а також під час проведення оперативно-бойових заходів.