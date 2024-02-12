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Росія планує залучити строковиків до участі в бойових діях на ТОТ України

Створенням нових бойових підрозділів займається ФСБ Росії.

Росія планує залучити строковиків до участі в бойових діях на ТОТ України
мобілізація на окупованих територіях України
Фото: Центр нацспротиву

РФ планує створити нові бойові підрозділи із строковиків для участі в бойових діях на ТОТ України. Відбором до підрозділів замайється ФСБ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"За інформацією джерел Центру національного спротиву, росіяни мають намір залучати до участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях України строковиків. Зокрема зазначається, що регіональні управління фсб мають відбирати призовників у військових комісаріатах за власними критеріями, щоб замість зс рф вони йшли в спецслужбу", — ідеться в інформації ЦНС. 

Для забезпечення даних заходів, з високою ймовірністю, запровадять нову систему фінансових доплат, яка передбачає виконання стрибків із парашутом із літального апарата відповідно до програми (плану) оперативно-бойової, навчальної підготовки, а також під час проведення оперативно-бойових заходів.

  • На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни продовжують проводити мобілізацію українців до лав окупаційних військ. 
  • У Центрі національного спротиву повідомляли, що росіяни змушують підлітків на окупованих територіях ставати на військовий облік.
  • На окупованих територіях Запорізької області росіяни створюють мілітаристичні табори для українських дітей. 
  • Раніше Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що усі українські підлітки, яких окупанти депортували на територію Росії потрапили під військовий облік у РФ. А на всіх окупованих територіях росіяни створюють псевдопатріотичні центри для мобілізації неповнолітніх. 
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