На Кіровоградщині затримали агента РФ, ​який у власному гаражі облаштував "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ

На Кіровоградщині Служба безпеки викрила інформатора російських спецслужб, який збирав інформацію про кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Найбільше ворога цікавила інформація про переміщення на передову українського важкого озброєння - танків, бойових машин піхоти та артилерійських систем.

"Щоб слідкувати за ешелонами ЗСУ, фігурант облаштував «спостережний пункт» у власному гаражі, що знаходиться поблизу залізничної станції. Крім того він обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок пересічного громадянина. Для маскування злочинних дій зловмисник постійно змінював маршрути своїх розвідувальних вилазок, а отриману інформацію надсилав агресору з різних геолокацій. Однак це йому не допомогло. Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його у власному помешканні", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий житель, який майже 20 років проживав на території Росії.

Перед початком повномасштабного вторгнення він приїхав в Україну, щоб продати тут своє майно.

Фото: СБУ

У травні 2023 року, коли чоловік ще перебував на Кіровоградщині, на нього вийшов представник російських спецслужб і запропонував співпрацю. Окупанти обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" на територію РФ.

Для комунікації між собою вони використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності, а також документи, які підтверджують факти його проживання та підприємницької діяльності на території РФ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Раніше також повідомлялося, що мешканець Кропивницького інформував ворога через соцмережі про місця дислокації ЗСУ в регіоні.