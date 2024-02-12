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На Кіровоградщині затримали агента РФ, ​який у власному гаражі облаштував "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ

Окупанти обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" на територію Росії.

На Кіровоградщині затримали агента РФ, ​який у власному гаражі облаштував "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ
Фото: СБУ

На Кіровоградщині Служба безпеки викрила інформатора російських спецслужб, який збирав інформацію про кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Найбільше ворога цікавила інформація про переміщення на передову українського важкого озброєння - танків, бойових машин піхоти та артилерійських систем.

"Щоб слідкувати за ешелонами ЗСУ, фігурант облаштував «спостережний пункт» у власному гаражі, що знаходиться поблизу залізничної станції. Крім того він обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок пересічного громадянина. Для маскування злочинних дій зловмисник постійно змінював маршрути своїх розвідувальних вилазок, а отриману інформацію надсилав агресору з різних геолокацій. Однак це йому не допомогло. Співробітники СБУ викрили зловмисника і затримали його у власному помешканні", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий житель, який майже 20 років проживав на території Росії.

Перед початком повномасштабного вторгнення він приїхав в Україну, щоб продати тут своє майно.

Фото: СБУ

У травні 2023 року, коли чоловік ще перебував на Кіровоградщині, на нього вийшов представник російських спецслужб і запропонував співпрацю. Окупанти обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" на територію РФ.

Для комунікації між собою вони використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності, а також документи, які підтверджують факти його проживання та підприємницької діяльності на території РФ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Раніше також повідомлялося, що мешканець Кропивницького інформував ворога через соцмережі про місця дислокації ЗСУ в регіоні.

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