Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Трамп "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, – The Guardian
Трамп "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, – The Guardian
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
ГоловнаСуспільствоВійна

​За добу Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів, 45 ворожих дронів та крилату ракету

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 396 000 військових.

​За добу Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів, 45 ворожих дронів та крилату ракету
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 396 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 395990 (+790) осіб
  • танків - 6416 (+10)
  • бойових броньованих машин - 11977 (+21)
  • артилерійських систем - 9481 (+6) 
  • РСЗВ - 981 (+0)
  • засоби ППО - 666 (+0)
  • літаків - 332 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45)
  • крилаті ракети - 1882 (+1)
  • кораблі / катери - 24 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7)
  • спеціальна техніка - 1514 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що сьогодні вночі ЗСУ знищили 14 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies