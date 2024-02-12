​За добу Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів, 45 ворожих дронів та крилату ракету

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 396 000 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні майже 396 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 395990 (+790) осіб

танків - 6416 (+10)

бойових броньованих машин - 11977 (+21)

артилерійських систем - 9481 (+6)

РСЗВ - 981 (+0)

засоби ППО - 666 (+0)

літаків - 332 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45)

крилаті ракети - 1882 (+1)

кораблі / катери - 24 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7)

спеціальна техніка - 1514 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що сьогодні вночі ЗСУ знищили 14 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.