Уночі Сили оборони знищили 14 "шахедів" із 17 та одну керовану ракету Х-59

Ворог атакував із Приморсько-Ахтарська, Бєлгородської області, а також - з тимчасово окупованої території Запорізької області.

У ніч на 12 лютого Росія атакувала Україну 17-ма ударними БпЛА безпілотниками типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької області) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської області).

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

В результаті бойової роботи знищено 14 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони.

Нагадаємо, що за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.