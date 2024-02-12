Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Трамп "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, – The Guardian
Трамп "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, – The Guardian
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Сили оборони знищили 14 "шахедів" із 17 та одну керовану ракету Х-59

Ворог атакував із Приморсько-Ахтарська, Бєлгородської області, а також - з тимчасово окупованої території Запорізької області.

Уночі Сили оборони знищили 14 "шахедів" із 17 та одну керовану ракету Х-59
Сили ППО працюють по цілі
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

У ніч на 12 лютого Росія атакувала Україну 17-ма ударними БпЛА безпілотниками типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ (РФ), керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької області) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Бєлгородської області).

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

В результаті бойової роботи знищено 14 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. 

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони.

Нагадаємо, що за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies