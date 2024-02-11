Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua

Загалом усі звільнені, окрім Тетяни Остащенко, були зараховані у розпорядження Умєрова.

Окремий указ міністра оборони стосувався зарахування у розпорядження міністра оборони генерал-лейтенанта Сергія Шапталу , звільненого з посади начальника Генштабу.

Напередодні, 10 лютого, міністр оборони України Рустем Умєров підписав низку указів, які стосуються кадрових зміни у керівництві Збройних сил, повідомляє "Дзеркало тижня" .

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