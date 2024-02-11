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Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua

Напередодні міністр підписав низку відповідних указів і звільнив чимало генералів.

Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Напередодні, 10 лютого, міністр оборони України Рустем Умєров підписав низку указів, які стосуються кадрових зміни у керівництві Збройних сил, повідомляє "Дзеркало тижня".

Умєров звільнив:

  • генерал-лейтенанта Віктора Бокія – заступника начальника Генштабу;
  • генерал-майора Олександра Кириленка – заступника начальника Генштабу;
  • генерал-майора Володимира Коваля – заступника начальника Генштабу;
  • генерал-майора Віктора Кучеренка – начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ;
  • генерал-майора Артема Лучнікова – начальника Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ;
  • генерал-лейтенанта Михайла Забродського – заступника Головнокомандувача ЗСУ;
  • генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка – заступника Головнокомандувача ЗСУ;
  • генерал-майора Володимира Миронюка – командира корпусу резерву Сухопутних військ ЗСУ;
  • генерал-майора Ігоря Палагнюка – начальника штабу – заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ;
  • бригадного генерала Василя Зубанича – командира 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ;
  • генерал-майора Сергія Літвінова – командувача військ ОК «Захід» Сухопутних військ;
  • бригадного генерала Олександра Тарнавського – командувача військ ОК «Схід» Сухопутних військ ЗСУ;
  • бригадного генерала Андрія Гнатова – командира 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ;
  • генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко (у відставку за станом здоров’я).

Окремий указ міністра оборони стосувався зарахування у розпорядження міністра оборони генерал-лейтенанта Сергія Шапталу, звільненого з посади начальника Генштабу.

Загалом усі звільнені, окрім Тетяни Остащенко, були зараховані у розпорядження Умєрова.

Серед призначень:

  • Андрій Лебеденко (полковник, заступник начальника Головного управління зв’язку та кібербезпеки Генштабу ЗСУ) – заступник Головнокомандувача ЗСУ (у званні генерал-лейтенанта);
  • Вадим Сухаревський (полковник, заступник командувача військ ОК «Північ» Сухопутних військ ЗСУ) – заступник Головнокомандувача ЗСУ (у званні генерал-лейтенанта);
  • Володимир Горбатюк (бригадний генерал, заступник командувача військ ОК «Захід» Сухопутних військ ЗСУ) – заступник начальника Генштабу ЗСУ (у званні генерал-майора);
  • Михайло Драпатий (бригадний генерал, заступник командувача військ ОК «Південь» Сухопутних військ ЗСУ) – заступник начальника Генштабу ЗСУ (у званні генерал-майора)
  • Олексій Шевченко (бригадний генерал, начальник Житомирського військового інституту ім. С. Корольова) – заступник начальника Генштабу ЗСУ (у званні генерал-майора)
  • Артем Богомолов (бригадний генерал, заступник командувача військ ОК «Захід») Сухопутних військ ЗСУ – командир 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ (у званні полковника);
  • Роман Губа (полковник, заступник начальника штабу Корпусу резерву Сухопутних військ ЗСУ) – командир Корпусу резерву Сухопутних військ ЗСУ (у званні генерал-майора);
  • Дмитро Делятицький (генерал-майор, начальник Військової академії (Одеса)) – командир 30-го Корпусу морської піхоти військово-морських сил ЗСУ (у званні полковника).

Що відомо про кадрові зміни в ЗСУ

  • 11 лютого Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ України. Ним став генерал-майор Олександр Павлюк. Також на сайті глави держави з'явилися укази про призначення нових глав Об’єднаних сил та Десантно-штурмових військ. Так, Сергія Наєва звільнили з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.
  • Командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ став Ігор Скибюк замість Максима Миргородського, а командувачем Сил територіальної оборони - Ігор Плахута.
  • Днями Рустем Умєров повідомляв про рішення замінити керівництво Збройних сил України.
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