Лише від вечора 10 лютого до ранку 11 лютого знищили 40 таких дронів.

Від початку 2024 року по вечір 11 лютого українські захисники вже збили 359 «шахедів».

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

За менш ніж пів доби наші бійці знищили 40 таких дронів.

"Лише від минулого вечора й до ранку сьогодні вдалося знищити сорок «шахедів» – більшість із застосованих Росією. Майже увесь цей результат – наших мобільних вогневих груп. У різних регіонах – Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська області, наша Дніпровщина", - сказав Президент.

Він наголосив, що "влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів".

Зеленський назвав придбання систем РЕБ одним із пріоритетів цього року.

"Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це – один із ключових пріоритетів року", - сказав глава держави.