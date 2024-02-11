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У Молдові біля кордону з Україною виявили уламки "шахеда"

У районі падіння уламків безпілотника обмежили доступ.

У Молдові біля кордону з Україною виявили уламки "шахеда"
Уламки російського "шахеда" в Молдові, 11 лютого 2024 року
Фото: Прикордонна поліція Молдови

11 лютого в районі молдовсько-українського кордону виявили фрагменти безпілотника типу "шахед".

Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови.

Уламки знайшли в районі села Етулія Вулканештського району, інформацію оперативно передали у компетентні органи, а на місці події до фрагментів "шахеда" обмежили доступ.

Уламки російського &quot;шахеда&quot; в Молдові, 11 лютого 2024 року
Фото: Прикордонна поліція Молдови
Уламки російського "шахеда" в Молдові, 11 лютого 2024 року

Уламки російського &quot;шахеда&quot; в Молдові, 11 лютого 2024 року
Фото: Прикордонна поліція Молдови
Уламки російського "шахеда" в Молдові, 11 лютого 2024 року

"Ми відзначаємо, що для населення в цьому районі немає жодних ризиків чи небезпек, а влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки порядку, миру та громадської безпеки", - наголосила поліція.

Молдовські правоохоронці припустили, що виявлені уламки належать дрону, якого збила українська протиповітряна оборона.

  • У ніч із 9 на 10 лютого російські окупанти у три хвилі атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок атак постраждали четверо людей.
  • Першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі. Всі дев'ять "шахедів" знищили наші підрозділи протиповітряної оборони. Уламки одного зі збитих БпЛА пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства. 
  • Другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Сили ППО знищили 12 дронів.
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