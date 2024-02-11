11 лютого в районі молдовсько-українського кордону виявили фрагменти безпілотника типу "шахед".
Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови.
Уламки знайшли в районі села Етулія Вулканештського району, інформацію оперативно передали у компетентні органи, а на місці події до фрагментів "шахеда" обмежили доступ.
"Ми відзначаємо, що для населення в цьому районі немає жодних ризиків чи небезпек, а влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки порядку, миру та громадської безпеки", - наголосила поліція.
Молдовські правоохоронці припустили, що виявлені уламки належать дрону, якого збила українська протиповітряна оборона.
- У ніч із 9 на 10 лютого російські окупанти у три хвилі атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок атак постраждали четверо людей.
- Першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі. Всі дев'ять "шахедів" знищили наші підрозділи протиповітряної оборони. Уламки одного зі збитих БпЛА пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства.
- Другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Сили ППО знищили 12 дронів.