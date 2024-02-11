11 лютого в районі молдовсько-українського кордону виявили фрагменти безпілотника типу "шахед".

Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови.

Уламки знайшли в районі села Етулія Вулканештського району, інформацію оперативно передали у компетентні органи, а на місці події до фрагментів "шахеда" обмежили доступ.

Фото: Прикордонна поліція Молдови Уламки російського "шахеда" в Молдові, 11 лютого 2024 року

Фото: Прикордонна поліція Молдови Уламки російського "шахеда" в Молдові, 11 лютого 2024 року

"Ми відзначаємо, що для населення в цьому районі немає жодних ризиків чи небезпек, а влада вжила всіх необхідних заходів для підтримки порядку, миру та громадської безпеки", - наголосила поліція.

Молдовські правоохоронці припустили, що виявлені уламки належать дрону, якого збила українська протиповітряна оборона.