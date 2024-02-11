Орбан вважає, що найкращий варіант для України бути "буферною зоною" між Росією і Заходом із гарантіями безпеки

Найкращий варіант для України - бути "буферною зоною" між Росією і Заходом із гарантіями безпеки.

Про це заявив прем'єр Угорщини Віктор Орбан у розмові з ексканцлером Австрії Вольфгангом Шусселем у межах медіапроєкту European Voices, передає видання Telex.

На думку Орбана, твердження про те, що українці захищатимуть Європу, є нібито необґрунтованим. До того ж, Росія в жодному разі ніколи не прийме члена ЄС і НАТО у себе на порозі. .

"Подобається вам це чи ні, подобається це українцям чи ні, але Україна на карті розташована там, де вона є. Найкращою перспективою було б, щоб це була буферна зона між Росією та Заходом – з гарантіями безпеки, звісно. Якщо цього не вдасться, Україна втратить свою землю. Росіяни знищуватимуть Україну знову і знову, знову і знову. Росія ніколи не прийме у себе на порозі такого члена ЄС та НАТО, як Україна. Ніколи», - сказав угорський прем'єр.

За його словами, у 2008 році можна було б прийняти Україну і Грузію до ЄС та НАТО, але тоді країни це упустили, і з того часу Росія зміцніла, тож очевидно, що вона не дозволить цього зробити зараз.

На пропозицію Шюсселя про те, що угода про припинення вогню означатиме фактичну поразку України, Орбан відповів, що це залежить від того, "як ми дивимось у майбутнє", бо українці можуть втратити ще більше території через війну, якщо не буде угоди.

Орбан також не погодився з твердженням, що Україна захищатиме Європу, тому що "це не забезпечує нам, європейцям, додаткової безпеки, тому що більшість із нас уже є членами НАТО, яка набагато сильніша за Росію" і "немає жодної небезпеки нападу Росії на члена НАТО".