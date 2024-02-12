Google виділить $27 млн, аби навчити європейців користуватися штучним інтелектом

Корпорація проведе навчання для соціальних підприємств і некомерційних організацій, а також розширить безплатні онлайн-курси.

Компанія Google пообіцяла виділити 25 мільйонів євро, щоб допомогти мешканцям Європи навчитися використовувати штучний інтелект (ШІ).

Про це пише Reuters.

Технологічний гігант заявив, що відкрив заявки на навчання для соціальних підприємств і некомерційних організацій.

Google також проведе серію так званих “академій розвитку” для підтримки фірм, які використовують штучний інтелект для масштабування своїх компаній.

Окрім того, корпорація розширила свої безплатні онлайн-курси навчання ШІ на 18 мовах.

“Дослідження показують, що переваги штучного інтелекту можуть посилити теперішню нерівність − особливо з погляду економічної безпеки та зайнятості”, − сказав Едріан Браун, виконавчий директор Центру суспільного впливу, який керує некомерційною ініціативою разом із Google.

За словами Брауна, нова програма допоможе людям у всій Європі “розвивати свої знання, навички та впевненість у ШІ, гарантуючи, що ніхто не залишиться осторонь”.