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Google виділить $27 млн, аби навчити європейців користуватися штучним інтелектом

Корпорація проведе навчання для соціальних підприємств і некомерційних організацій, а також розширить безплатні онлайн-курси.

Google виділить $27 млн, аби навчити європейців користуватися штучним інтелектом
Фото: Bing Image Creator

Компанія Google пообіцяла виділити 25 мільйонів євро, щоб допомогти мешканцям Європи навчитися використовувати штучний інтелект (ШІ).

Про це пише Reuters.

Технологічний гігант заявив, що відкрив заявки на навчання для соціальних підприємств і некомерційних організацій.

Google також проведе серію так званих “академій розвитку” для підтримки фірм, які використовують штучний інтелект для масштабування своїх компаній.

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Окрім того, корпорація розширила свої безплатні онлайн-курси навчання ШІ на 18 мовах.

“Дослідження показують, що переваги штучного інтелекту можуть посилити теперішню нерівність − особливо з погляду економічної безпеки та зайнятості”, − сказав Едріан Браун, виконавчий директор Центру суспільного впливу, який керує некомерційною ініціативою разом із Google.

За словами Брауна, нова програма допоможе людям у всій Європі “розвивати свої знання, навички та впевненість у ШІ, гарантуючи, що ніхто не залишиться осторонь”.

  • У листопаді Україна підписала Міжнародну декларацію про безпечне використання штучного інтелекту (ШІ) на наймасштабнішому саміті з безпеки штучного інтелекту - AI Safety Summit в лондонському Блечлі-парку.
  • Велика Британія, США, ЄС, Австралія та Китай погодилися, що штучний інтелект становить потенційно катастрофічний ризик для людства.
  • ШІ належить до передових систем, які, на думку деяких експертів, можуть стати розумнішими за людей під час виконання низки завдань. У кулуарах саміту американський мільярдер Ілон Маск, власник Tesl, SpaceX і соціальної платформи X попередив: “Вперше ми зіткнулися з ситуацією, коли відбувається щось, що буде набагато розумнішим за найрозумнішу людину… мені не зрозуміло, чи можемо ми насправді контролювати це”.
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