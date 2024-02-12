Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Трамп "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, – The Guardian
Трамп "заохочуватиме" Росію атакувати будь-кого з союзників США по НАТО, – The Guardian
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
​Бійці штурмової бригади "Лють" закликали поліцейських вступати до лав підрозділу
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
ГоловнаСвіт

Північна Корея заявила про розробку нових снарядів для РСЗВ, які можуть постачати РФ

Пхеньян провів випробування нового озброєння.

Північна Корея заявила про розробку нових снарядів для РСЗВ, які можуть постачати РФ
Фото: Yonhap

Північна Корея заявила, що розробила керовані снаряди калібру 240 мм для реактивної системи залпового вогню (РЗСВ) та систему управління польотами, які можуть, зокрема, постачати Кремлю.

Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на ЗМІ Північної Кореї. 

Академія оборонних наук КНДР провела випробування нового озброєння, аби перевірити його бойові характеристики.

Пхеньян заявив, що технічне вдосконалення допоможе посилити роль такої зброї на полях битв.

Південнокорейські військові раніше зафіксували залп з РСЗВ Північної Кореї у в бік Жовтого моря поблизу західного портового міста Нампхо. КНДР розгорнула реактивну систему поблизу кордону, погрожуючи обстрілами Сеулу у разі війни.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

У Корейському інституті національного об'єднання вважають, що нові снаряди можуть мати подвійне призначення: для експорту до Росії й для тиску на Південну Корею.

З початку 2024 року Північна Корея посилила напруженість на Корейському півострові, випробовуючи нову зброю, запускаючи крилаті ракети й обстрілюючи з артилерії води поблизу західного міжкорейського морського кордону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies