Північна Корея заявила про розробку нових снарядів для РСЗВ, які можуть постачати РФ

Північна Корея заявила, що розробила керовані снаряди калібру 240 мм для реактивної системи залпового вогню (РЗСВ) та систему управління польотами, які можуть, зокрема, постачати Кремлю.

Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на ЗМІ Північної Кореї.

Академія оборонних наук КНДР провела випробування нового озброєння, аби перевірити його бойові характеристики.

Пхеньян заявив, що технічне вдосконалення допоможе посилити роль такої зброї на полях битв.

Південнокорейські військові раніше зафіксували залп з РСЗВ Північної Кореї у в бік Жовтого моря поблизу західного портового міста Нампхо. КНДР розгорнула реактивну систему поблизу кордону, погрожуючи обстрілами Сеулу у разі війни.

У Корейському інституті національного об'єднання вважають, що нові снаряди можуть мати подвійне призначення: для експорту до Росії й для тиску на Південну Корею.

З початку 2024 року Північна Корея посилила напруженість на Корейському півострові, випробовуючи нову зброю, запускаючи крилаті ракети й обстрілюючи з артилерії води поблизу західного міжкорейського морського кордону.