Північна Корея заявила про розробку нових снарядів для РСЗВ, які можуть постачати РФ

Північна Корея заявила, що розробила керовані снаряди калібру 240 мм для реактивної системи залпового вогню (РЗСВ) та систему управління польотами, які можуть, зокрема, постачати Кремлю.
Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на ЗМІ Північної Кореї.
Академія оборонних наук КНДР провела випробування нового озброєння, аби перевірити його бойові характеристики.
Пхеньян заявив, що технічне вдосконалення допоможе посилити роль такої зброї на полях битв.
Південнокорейські військові раніше зафіксували залп з РСЗВ Північної Кореї у в бік Жовтого моря поблизу західного портового міста Нампхо. КНДР розгорнула реактивну систему поблизу кордону, погрожуючи обстрілами Сеулу у разі війни.
У Корейському інституті національного об'єднання вважають, що нові снаряди можуть мати подвійне призначення: для експорту до Росії й для тиску на Південну Корею.
З початку 2024 року Північна Корея посилила напруженість на Корейському півострові, випробовуючи нову зброю, запускаючи крилаті ракети й обстрілюючи з артилерії води поблизу західного міжкорейського морського кордону.
- Американська газета The New York Times раніше написала із посиланням на джерела в розвідці США, що Росія розблокувала частину активів Північної Кореї, заморожених через санкції ООН, в обмін на зброю для війни проти України.
- Про те, що зараз найбільшим постачальником зброї для Росії є саме Північна Корея, в січні говорив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
- За даними харківської поліції, нещодавно по Харкову вдарили щонайменше двома виробленими у КНДР ракетами.
- Раніше Білий дім заявляв, що між Росією і Північною Кореєю фіксують безпрецедентний рівень співпраці у військовій сфері.
- 12 січня США уже впровадили санкції за постачання Пхеньяном балістичних ракет до Росії. Факт використання проти України балістичних ракет "Ікандер" із КНДР у січні підтвердив Генпрокурор України Андрій Костін.
- Згодом Велика Британія надала групі експертів із ООН супутникові знімки північнокорейських поставок до Росії. Лондон прагне почати офіційне розслідування угоди з постачання озброєння в обхід міжнародних санкцій.
- Буданов також попереджав, що КНДР збільшить постачання артилерійських снарядів Росії в обмін на ракетні технології.