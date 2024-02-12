У Пакистані зі значною затримкою оголосили результати парламентських виборів

Виборча комісія Пакистану вчора оголосила офіційні результати парламентських виборів, пише CNN.
Найбільше, 102 голоси, у Національній асамблеї отримали незалежні кандидати, пов’язані з партією Пакистану “Рух за справедливість” (PTI) колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана, який зараз перебуває за ґратами.
Партія Пакистанська мусульманська ліга Наваз (PMLN) під керівництвом експрем’єра Наваза Шаріфа посіла друге місце з 73 місцями, а Пакистанська народна партія (PPN) має 54 мандати. Решта голосів отримали дрібніші партії.
Жодна з трьох основних партій країни не отримала необхідних 169 місць для більшості в парламенті, а отже, не зможе сформувати уряд самостійно. Тому хто стане новим очільником уряду країни незрозуміло.
Результати були оголошені з великим запізненням − більше ніж через три дні після закриття виборчих дільниць. Це стало виборчим прецедентом для Пакистану.
- За 266 місць у Національній Асамблеї (нижній палаті парламенту Пактистану) змагалися 44 політичні сили. Окремо 77 місць додатково зарезервовані для жінок та представників меншин.
- Вибори були дуже суперечливими. Напередодні й протягом голосування відбулося понад 50 терактів, під час яких загинуло щонайменше 38 осіб.
- На час виборів Ісламабад тимчасово закрив кордони з Іраном та Афганістаном і заблокував мобільний зв'язок.
- Захід заявив про фальсифікації під час виборчого процесу. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон підкреслив, що існують “серйозні занепокоєння” щодо прозорості виборів.