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У Пакистані зі значною затримкою оголосили результати парламентських виборів

Найбільше голосів отримала партія ув'язненого експрем’єр-міністра Імрана Хана.

У Пакистані зі значною затримкою оголосили результати парламентських виборів
Фото: EPA/UPG

Виборча комісія Пакистану вчора оголосила офіційні результати парламентських виборів, пише CNN.

Найбільше, 102 голоси, у Національній асамблеї отримали незалежні кандидати, пов’язані з партією Пакистану “Рух за справедливість” (PTI) колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана, який зараз перебуває за ґратами.

Партія Пакистанська мусульманська ліга Наваз (PMLN) під керівництвом експрем’єра Наваза Шаріфа посіла друге місце з 73 місцями, а Пакистанська народна партія (PPN) має 54 мандати. Решта голосів отримали дрібніші партії.

Жодна з трьох основних партій країни не отримала необхідних 169 місць для більшості в парламенті, а отже, не зможе сформувати уряд самостійно. Тому хто стане новим очільником уряду країни незрозуміло.

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Результати були оголошені з великим запізненням − більше ніж через три дні після закриття виборчих дільниць. Це стало виборчим прецедентом для Пакистану.

  • За 266 місць у Національній Асамблеї (нижній палаті парламенту Пактистану) змагалися 44 політичні сили. Окремо 77 місць додатково зарезервовані для жінок та представників меншин. 
  • Вибори були дуже суперечливими. Напередодні й протягом голосування відбулося понад 50 терактів, під час яких загинуло щонайменше 38 осіб.
  • На час виборів Ісламабад тимчасово закрив кордони з Іраном та Афганістаном і заблокував мобільний зв'язок.
  • Захід заявив про фальсифікації під час виборчого процесу. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон підкреслив, що існують “серйозні занепокоєння” щодо прозорості виборів. 
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