У Пакистані зі значною затримкою оголосили результати парламентських виборів

Виборча комісія Пакистану вчора оголосила офіційні результати парламентських виборів, пише CNN.

Найбільше, 102 голоси, у Національній асамблеї отримали незалежні кандидати, пов’язані з партією Пакистану “Рух за справедливість” (PTI) колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана, який зараз перебуває за ґратами.

Партія Пакистанська мусульманська ліга Наваз (PMLN) під керівництвом експрем’єра Наваза Шаріфа посіла друге місце з 73 місцями, а Пакистанська народна партія (PPN) має 54 мандати. Решта голосів отримали дрібніші партії.

Жодна з трьох основних партій країни не отримала необхідних 169 місць для більшості в парламенті, а отже, не зможе сформувати уряд самостійно. Тому хто стане новим очільником уряду країни незрозуміло.

Результати були оголошені з великим запізненням − більше ніж через три дні після закриття виборчих дільниць. Це стало виборчим прецедентом для Пакистану.