Остін тимчасово передав виконання обов'язків міністра оборони своїй заступниці

Ллойд Остін тимчасово передав виконання обов'язків міністра оборони США своїй заступниці Кетлін Хікс. Це пов'язано з його госпіталізацією.
Остіна ушпиталили до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда для огляду щодо симптомів, що вказують на невідкладну проблему з сечовим міхуром, повідомили в Пентагоні. Він досі перебуває в лікарні та отримує лікування.
"Приблизно о 16:55 сьогодні міністр Остін передав функції та обов’язки міністра оборони заступнику міністра оборони Кетлін Хікс. Заступник міністра оборони приступив до виконання функцій та обов’язків. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів, Білий дім і Конгрес були повідомлені", – йдеться у повідомленні.
В останньому станом на зараз оновленні даних йдеться, що міністра доставили до відділення інтенсивної терапії.
"Наразі невідомо, як довго міністр Остін залишатиметься в лікарні. Очікується, що поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання. Прогноз щодо раку залишається відмінним. Оновлення щодо стану міністра буде надано якнайшвидше", – повідомили в Пентагоні дані від лікарів.
- Міністра оборони США Ллойда Остіна 1 січня госпіталізували з інфекцією сечовивідних шляхів після хірургічної процедури з лікування раку передміхурової залози, яку йому зробили 22 грудня минулого року.
- Медики висловали позитивні прогнози щодо Остіна, але попереджали, що його відновлення може зайняти час.
- Остін кілька днів не повідомляв про госпіталізацію Білому дому. Тож Пентагон мав провести внутрішнє розслідування щодо обставин госпіталізації міністра оборони.
- 15 січня стало відомо, що міністра виписали з лікарні. Міністр на брифінгу перепросив за ситуацію, яка склалася, і за те, що своєчасно не повідомив Білий дім і американців про свій стан.
- 22 січня Остін головував на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Він включився у онлайн-форматі з дому.