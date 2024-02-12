Остін тимчасово передав виконання обов'язків міністра оборони своїй заступниці

Ллойд Остін тимчасово передав виконання обов'язків міністра оборони США своїй заступниці Кетлін Хікс. Це пов'язано з його госпіталізацією.

Остіна ушпиталили до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда для огляду щодо симптомів, що вказують на невідкладну проблему з сечовим міхуром, повідомили в Пентагоні. Він досі перебуває в лікарні та отримує лікування.

"Приблизно о 16:55 сьогодні міністр Остін передав функції та обов’язки міністра оборони заступнику міністра оборони Кетлін Хікс. Заступник міністра оборони приступив до виконання функцій та обов’язків. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів, Білий дім і Конгрес були повідомлені", – йдеться у повідомленні.

В останньому станом на зараз оновленні даних йдеться, що міністра доставили до відділення інтенсивної терапії.

"Наразі невідомо, як довго міністр Остін залишатиметься в лікарні. Очікується, що поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання. Прогноз щодо раку залишається відмінним. Оновлення щодо стану міністра буде надано якнайшвидше", – повідомили в Пентагоні дані від лікарів.