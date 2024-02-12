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Остін тимчасово передав виконання обов'язків міністра оборони своїй заступниці

Наразі невідомо, скільки часу займе госпіталізація міністра. 

Остін тимчасово передав виконання обов'язків міністра оборони своїй заступниці
Фото: Вікі

Ллойд Остін тимчасово передав виконання обов'язків міністра оборони США своїй заступниці Кетлін Хікс. Це пов'язано з його госпіталізацією.

Остіна ушпиталили до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда для огляду щодо симптомів, що вказують на невідкладну проблему з сечовим міхуром, повідомили в Пентагоні. Він досі перебуває в лікарні та отримує лікування.

"Приблизно о 16:55 сьогодні міністр Остін передав функції та обов’язки міністра оборони заступнику міністра оборони Кетлін Хікс. Заступник міністра оборони приступив до виконання функцій та обов’язків. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів, Білий дім і Конгрес були повідомлені", – йдеться у повідомленні. 

В останньому станом на зараз оновленні даних йдеться, що міністра доставили до відділення інтенсивної терапії. 

"Наразі невідомо, як довго міністр Остін залишатиметься в лікарні. Очікується, що поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання. Прогноз щодо раку залишається відмінним. Оновлення щодо стану міністра буде надано якнайшвидше", – повідомили в Пентагоні дані від лікарів. 

  • Міністра оборони США Ллойда Остіна 1 січня госпіталізували з інфекцією сечовивідних шляхів після хірургічної процедури з лікування раку передміхурової залози, яку йому зробили 22 грудня минулого року.
  • Медики висловали позитивні прогнози щодо Остіна, але попереджали, що його відновлення може зайняти час.
  • Остін кілька днів не повідомляв про госпіталізацію Білому дому. Тож Пентагон мав провести внутрішнє розслідування щодо обставин госпіталізації міністра оборони. 
  • 15 січня стало відомо, що міністра виписали з лікарні. Міністр на брифінгу перепросив за ситуацію, яка склалася, і за те, що своєчасно не повідомив Білий дім і американців про свій стан.
  • 22 січня Остін головував на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Він включився у онлайн-форматі з дому. 
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