Очільника Пентагону знову госпіталізували

Про це проінформували заступника міністра оборони та голову Об'єднаного комітету начальників штабів. Крім того, попередили Білий дім і Конгрес.

Міністр оборони США Ллойда Остіна знову госпіталізували.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

11 лютого приблизно о 14.20 служба безпеки доставила міністра до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда для огляду на наявність симптомів, що вказують на проблему з сечовим міхуром. Про це проінформували заступника міністра оборони та голову Об'єднаного комітету начальників штабів. Крім того, попередили Білий дім і Конгрес. У Пентагоні зазначили, що "заступник міністра готовий взяти на себе функції та обов'язки міністра оборони, якщо це буде потрібно".

"Держсекретар Остін прибув до лікарні з несекретними та секретними системами зв'язку, необхідними для виконання його обов'язків", - йдеться в повідомленні.