Очільника Пентагону знову госпіталізували

Міністр оборони США Ллойда Остіна знову госпіталізували.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
11 лютого приблизно о 14.20 служба безпеки доставила міністра до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда для огляду на наявність симптомів, що вказують на проблему з сечовим міхуром. Про це проінформували заступника міністра оборони та голову Об'єднаного комітету начальників штабів. Крім того, попередили Білий дім і Конгрес. У Пентагоні зазначили, що "заступник міністра готовий взяти на себе функції та обов'язки міністра оборони, якщо це буде потрібно".
"Держсекретар Остін прибув до лікарні з несекретними та секретними системами зв'язку, необхідними для виконання його обов'язків", - йдеться в повідомленні.
- Міністра оборони США Ллойда Остіна 1 січня госпіталізували з інфекцією сечовивідних шляхів після хірургічної процедури з лікування раку передміхурової залози, яку йому зробили 22 грудня минулого року.
- Медики висловали позитивні прогнози щодо Остіна, але попереджали, що його відновлення може зайняти час.
- Остін кілька днів не повідомляв про госпіталізацію Білому дому. Тож Пентагон мав провести внутрішнє розслідування щодо обставин госпіталізації міністра оборони.
- 15 січня стало відомо, що міністра виписали з лікарні.