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Очільника Пентагону знову госпіталізували

Про це проінформували заступника міністра оборони та голову Об'єднаного комітету начальників штабів. Крім того, попередили Білий дім і Конгрес.

Очільника Пентагону знову госпіталізували
Міністр оборони США Ллойд Остін
Фото: Скріншот відео

Міністр оборони США Ллойда Остіна знову госпіталізували.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

11 лютого приблизно о 14.20 служба безпеки доставила міністра до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда для огляду на наявність симптомів, що вказують на проблему з сечовим міхуром. Про це проінформували заступника міністра оборони та голову Об'єднаного комітету начальників штабів. Крім того, попередили Білий дім і Конгрес. У Пентагоні зазначили, що "заступник міністра готовий взяти на себе функції та обов'язки міністра оборони, якщо це буде потрібно". 

"Держсекретар Остін прибув до лікарні з несекретними та секретними системами зв'язку, необхідними для виконання його обов'язків", - йдеться в повідомленні. 

  • Міністра оборони США Ллойда Остіна 1 січня госпіталізували з інфекцією сечовивідних шляхів після хірургічної процедури з лікування раку передміхурової залози, яку йому зробили 22 грудня минулого року.
  • Медики висловали позитивні прогнози щодо Остіна, але попереджали, що його відновлення може зайняти час.
  • Остін кілька днів не повідомляв про госпіталізацію Білому дому. Тож Пентагон мав провести внутрішнє розслідування щодо обставин госпіталізації міністра оборони.
  • 15 січня стало відомо, що міністра виписали з лікарні. 
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