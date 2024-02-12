На місці падіння уламків "Шахеда"у Молдові знайшли 50 кг вибухівки

Під час обстеження місця падіння уламків безпілотника Shahed, які упали у Вулканештському районі Молдови, сапери виявили бойову частину дрона, що містить близько 50 кг вибухової речовини.
Про це повідомили у генерального інспектораті поліції Молдови, пише видання Newmaker.
Як пише видання, уламки знайшли в районі села Етулія Вулканештського району, на місці події до фрагментів "Шахеда" обмежили доступ. Під час огляду "Шахеда" вибухотехніки виявили бойову частину з приблизно 50 кг вибухівки.
Співробітники вибухово-технічного відділу МВС знешкодили та зібрали усі уламки безпілотника.
Найближчим часом сапери у безпечних умовах підірвуть бойову частину.
- Вчора, 11 лютого, в районі молдовсько-українського кордону виявили фрагменти безпілотника типу "Шахед".
- У ніч із 9 на 10 лютого російські окупанти у три хвилі атакували безпілотниками Одеську область. Внаслідок атак постраждали четверо людей.
- Першу хвилю дронів росіяни спрямували по Одесі. Всі дев'ять "шахедів" знищили наші підрозділи протиповітряної оборони.
- Другу і третю хвилі атак ворог спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я. Сили ППО знищили 12 дронів.пу "шахед".