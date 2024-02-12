На місці падіння уламків "Шахеда"у Молдові знайшли 50 кг вибухівки

Уламки російського "шахеда" в Молдові, 11 лютого 2024 року

Під час обстеження місця падіння уламків безпілотника Shahed, які упали у Вулканештському районі Молдови, сапери виявили бойову частину дрона, що містить близько 50 кг вибухової речовини.

Про це повідомили у генерального інспектораті поліції Молдови, пише видання Newmaker.

Як пише видання, уламки знайшли в районі села Етулія Вулканештського району, на місці події до фрагментів "Шахеда" обмежили доступ. Під час огляду "Шахеда" вибухотехніки виявили бойову частину з приблизно 50 кг вибухівки.

Співробітники вибухово-технічного відділу МВС знешкодили та зібрали усі уламки безпілотника.

Найближчим часом сапери у безпечних умовах підірвуть бойову частину.