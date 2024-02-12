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У Маріуполі російські військові протаранили легкове авто, де знаходилась родина із дитиною

Водій легкового автомобіля загинув на місці, жінка і дитина госпіталізовані. 

У Маріуполі російські військові протаранили легкове авто, де знаходилась родина із дитиною
У Маріуполі росіяни протаранили "Уралом" легкове авто
Фото: Маріупольська міська рада

У Маріуполі російські військові "Уралом" протаранили легковий автомобіль, в якому знаходилась родина із дитиною. Водій легкового авто загинув на місці. 

Про так повідомили у Маріупольській міській раді. 

"По вулиці Купріна російський військовий “Урал” зіштовхнувся з легковим автомобілем, де знаходилася родина маріупольців. Водій останнього помер на місці, дружина та дитина госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додають, що такі аварії за участю російських військових стали досить частими випадками. 

"Окупанти не дотримуються жодних правил дорожнього руху, вважаючи, що їм закони не писані. Жертвами стають мирні маріупольці", – наголосили у Маріупольській міській раді. 

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