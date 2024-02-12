У Маріуполі російські військові протаранили легкове авто, де знаходилась родина із дитиною

У Маріуполі російські військові "Уралом" протаранили легковий автомобіль, в якому знаходилась родина із дитиною. Водій легкового авто загинув на місці.
Про так повідомили у Маріупольській міській раді.
"По вулиці Купріна російський військовий “Урал” зіштовхнувся з легковим автомобілем, де знаходилася родина маріупольців. Водій останнього помер на місці, дружина та дитина госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.
Також у відомстві додають, що такі аварії за участю російських військових стали досить частими випадками.
"Окупанти не дотримуються жодних правил дорожнього руху, вважаючи, що їм закони не писані. Жертвами стають мирні маріупольці", – наголосили у Маріупольській міській раді.
- В окупованому Маріуполі залишилося близько 90 тисяч містян, більшість із яких – це люди похилого віку. Такі дані навели у Маріупольській міській раді. Псевдомер Маріуполя Олег Моргун тим часом розповідає, що в окупованому місті проживає 240 тисяч людей.
- Також влада міста повідомляє, що у Маріуполі смертність від природних причин у 8 раз більша, ніж позаминулоріч. Проте окупанти кажуть, що рівень захворюваності падає.