У Маріуполі російські військові протаранили легкове авто, де знаходилась родина із дитиною

Водій легкового автомобіля загинув на місці, жінка і дитина госпіталізовані.

У Маріуполі російські військові "Уралом" протаранили легковий автомобіль, в якому знаходилась родина із дитиною. Водій легкового авто загинув на місці.

Про так повідомили у Маріупольській міській раді.

"По вулиці Купріна російський військовий “Урал” зіштовхнувся з легковим автомобілем, де знаходилася родина маріупольців. Водій останнього помер на місці, дружина та дитина госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додають, що такі аварії за участю російських військових стали досить частими випадками.

"Окупанти не дотримуються жодних правил дорожнього руху, вважаючи, що їм закони не писані. Жертвами стають мирні маріупольці", – наголосили у Маріупольській міській раді.