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​Поліція затримала підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя

33-річний місцевий мешканець протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину.

​Поліція затримала підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя
Затримано підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя
Фото: МВС

Поліцейські Дніпропетровщини затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя.

Про це повідомила пресслужба МВС.

33-річний місцевий мешканець протягом чотирьох місяців готувався до скоєння злочину. Зловмисник здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув в салон автомобіля гранату, що призвело до загоряння автомобіля та смерті чоловіка.

Після вбивства нападник закопав зброю у лісопосадці та переховувався в орендованій квартирі, де його і затримали правоохоронці.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виношував намір вчинити аналогічні злочини щодо інших посадових осіб Нікополя. Зараз цю інформацію перевіряють.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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