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У Сирії на аеродромі тренують операторів дронів для війни проти України, – ГУР

Їх навчають щонайменше на трьох типах БпЛА. 

У Сирії на аеродромі тренують операторів дронів для війни проти України, – ГУР
Фото: EPA/UPG

У Сирії на аеродромі "Шайрат" готують російських операторів БпЛА для війни проти України. Навчання проводять "Ліванська поліція Хезболли" та "Іранська революційна гвардія", повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. 

Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування роботу з Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad. Очолює військові навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників.

"Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА", – йдеться у повідомленні розвідки.

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