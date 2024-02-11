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Росія обстріляла Павлоград на Дніпропетровщині, більша частина міста знеструмлена (оновлення)

У Павлограді відсутнє тепло- і водопостачання.

Росія обстріляла Павлоград на Дніпропетровщині, більша частина міста знеструмлена (оновлення)
Фото: Сили оборони Півдня

Росія пізно ввечері 11 лютого обстріляла Павлоград, що на Дніпропетровщині.

Про це повідомив міський голова Анатолій Вершина

Через ворожий обстріл більша частина міста знеструмлена. Відсутнє тепло- і водопостачання. 

За словами очільника Павлограда, аварійні бригади працюють над усуненням наслідків обстрілу. 

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух "шахедів" у бік Дніпропетровщини і Запорізької області. Про загрозу обстрілу військові попередили жителів Павлограда.

Після появи інформації про влучання у Павлограді Повітряні сили повідомили, що зафіксували нові ударні ворожі БпЛА у Васильківському районі Дніпропетровської області, які знову рухалися на на Павлоград. Опісля військові попередили про ракетну небезпеку для населеного пункту.

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що жертв немає. Поки що через атаку дронів частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини знеструмлені, є перебої з водою. Лисак додав, що на альтернативне живлення перевели лікарні.

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