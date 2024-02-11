Ілон Маск заявив, що SpaceX не продавала Росії термінали Starlink

Американський мільярдер, засновник компаній SpaceX та X.com Ілон Маск заявив, що його компанія не продавала Росії термінали Starlink.
Про це йдеться в дописі Маска у соцмережі Х.
"У ряді хибних повідомлень новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорично не так. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не продавався прямо чи опосередковано до Росії", - написав бізнесмен.
Термінали Starlink у російської армії
- "Мілітарний" повідомляв, що російські окупанти почали використовувати термінали Starlink на своїх позиціях. Рашисти отримують термінали через "паралельний імпорт", або через волонтерів-реселерів. Закупівля відбувається через треті країни підставними особами.
- Водночас зросли скарги українських бійців на стабільність зв’язку та швидкість на передовій.
- Перед цим компанія SpaceX позначила деякі тимчасово окуповані населені пункти України як такі, що мають доступ до покриття супутникового Інтернету Starlink. Так, на мапі на сайті Starlink Сєвєродонецьк, Новоайдар, Старобільськ, Рубіжне та інші населені пункти Луганської області позначені як "список очікування". Так само позначена вільна територія України.
- 11 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що окупанти використовують Starlink на своїх позиціях.
- Джерела американського видання Defense One повідомили, що українські війська вперше виявили використання Росією пристроїв, підключених до супутника, кілька місяців тому і такі явища стали вже системними.