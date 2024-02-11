Ілон Маск заявив, що SpaceX не продавала Росії термінали Starlink

Американський мільярдер, засновник компаній SpaceX та X.com Ілон Маск заявив, що його компанія не продавала Росії термінали Starlink.

Про це йдеться в дописі Маска у соцмережі Х.

"У ряді хибних повідомлень новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорично не так. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не продавався прямо чи опосередковано до Росії", - написав бізнесмен.

Термінали Starlink у російської армії