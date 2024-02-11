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На Філіппінах внаслідок зсувів загинуло понад 50 людей

Більш як 60 осіб залишаються зниклими безвісті. 

На Філіппінах внаслідок зсувів загинуло понад 50 людей
На Філліпінах триває пошукова операція
Фото: ЕРА/UPG

На півдні Філіппін стався масштабний зсув грунту, внаслідок якого загинуло щонайменнше 54 людей.

Про це пише Reuters.

Як йдеться у матеріалі, зсув трапився ще у вівторок ввечері біля золотого рудника в місті Мако в провінції Давао-де-Оро, поховавши під собою будинки та транспортні засоби, які перевозили працівників.

Сьогодні місцева влада повідомила, що віднайшли ще 37 тіл, тому станом на зараз кількість загиблих становить 54.

Також поки що зниклими безвісти вважають 63 особи, при цьому уряд провінції каже, що це число неточне і може змінюватися. Всього в результаті обвалу постраждали 32 людини.

Рятувальній операції заважав сильний дощ, густий бруд і загроза нових зсувів, тому її довелося припинити і відновити у неділю вранці.

Попри те, що залишається мало шансів знайти живих людей, пошуки продовжують. 

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