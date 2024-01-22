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У Китаї стався масштабний зсув ґрунту, під завалами перебувають майже пів сотні людей

47 осіб вважаються зниклими безвісти. 

Рятувальники працюють на місці зсуву в селі Ляншуй південно-західної китайської провінції Юньнань, 22 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Рятувальники працюють на місці зсуву в селі Ляншуй південно-західної китайської провінції Юньнань, 22 січня 2024 р.

Сьогодні вранці близько 5:51 у Китаї в провінції Юньнань, що на південному заході країни, стався масштабний зсув ґрунту.

47 людей опинились під завалами, ще понад 200 жителів евакуювали до безпечних місць, пише Радіо Свобода із посиланням на місцеві ЗМІ.

За даними видання, катастрофа сталась в одному з сільських районів поблизу міста Чжаотун, де землею і камінням засипало 18 домогосподарств.

Зараз на місці події триває рятувально-пошукова операція, до якої залучено понад 200 рятувальників, 33 пожежні автомобілі та 10 вантажівок.

Люди, які перебувають під завалами, вважаються зниклими безвісти. 

Інформації про жертви поки що немає.

Рятувальники працюють на місці зсуву в селі Ляншуй південно-західної китайської провінції Юньнань, 22 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Рятувальники працюють на місці зсуву в селі Ляншуй південно-західної китайської провінції Юньнань, 22 січня 2024 р.

Рятувальники працюють на місці зсуву в селі Ляншуй південно-західної китайської провінції Юньнань, 22 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG
Рятувальники працюють на місці зсуву в селі Ляншуй південно-західної китайської провінції Юньнань, 22 січня 2024 р.

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