Румунські фермери висунули владі вимоги щодо імпорту з України

Румунські фермери вимагають від влади рішень на рівні ЄС, щоб отримати захист від впливу імпорту української сільськогосподарської продукції на європейський ринок.

Відповідний лист надіслали президенту Клаусу Йоганнісу, прем’єру Марчелу Чолаку та профільному міністру Флоріну Барбу у зв’язку з майбутнім засіданням міністрів сільського й рибного господарства країн ЄС, пише Європейська правда.

Надіслав звернення Альянс із сільського господарства, що об’єднує кілька фермерських організацій.

Як йдеться у матеріалі, аграрії пропонують до 30 квітня 2023 року створити і запустити систему, яка передбачатиме, що призначення сільськогосподарської продукції з України буде визначене ще до її ввезення на території ЄС (для імпорту, транзиту тощо). За пропозицією, товар має бути зважений, дані внесені у систему і "бути доступним усім зацікавленим". Хочуть робити це для того, щоб поставки їхали у повному обсязі туди, куди і планувалося.

Також асоціація хоче запровадити граничні значення на імпорт сільгосппродукції на основі річних або квартальних середніх показників 2021-2022 років.

Крім того, фермери від Брюсселя оповіщення і автоматичного застосування "запобіжників" на національному рівні при порушеннях правил власниками продукції агроімпорту чи її перевізниками на території будь-якої з країн-членів.