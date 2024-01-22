Кулеба на Раді міністрів ЄС закликав дати Україні ракети радіусом у 300+ км: чим довший радіус, тим коротшою буде війна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав надати Україні більше систем ППО та прискорити постачання далекобійних ракет радіусом у 300 і більше кілометрів. У виступі на засіданні Ради міністрів закордонних справ, що сьогодні стартувала в Брюсселі, він також звернув увагу на ескалацію повітряного терору Росії.

Київ розраховує на швидкі кроки для практичного відкриття переговорів про вступ до ЄС уже в першій половині цього року. Йдеться про схвалення переговорної рамки та проведення першої міжурядової конференції.

Що ж до оборонної підтримки, то безумовним пріоритетом залишається потреба зміцнити протиповітряну оборону України.

“Зміцнення ППО залишається пріоритетом. «Патріоти»”, NASAMS, IRIS-T та SAMP-T – це абревіатури, які рятують цілі міста та тисячі людських життів. Закликаю також прискорити постачання артилерійських снарядів, дронів усіх типів і далекобійних ракет із радіусом у 300+ кілометрів. Чим більше снарядів, тим менші втрати; чим довший радіус, тим коротшою буде війна”, – заявив Дмитро Кулеба.

Міністр окремо наголосив на важливості схвалення 1 лютого Європейською Радою програми довгострокового фінансування України у розмірі 50 мільярдів євро.

“Це фінансування важливе для фінансової стабільності, функціонування державних інституцій та економіки України на тлі російської агресії. Його схвалення буде найкращою інвестицією в безпеку Європи”, – наголосив він.

Дмитро Кулеба зауважив, що Росія досі має змогу отримувати деякі технології та обладнання, включно з чіпами та мікросхемами, які використовує для виробництва зброї.

“Необхідна заборона на постачання товарів подвійного призначення та низки цивільних товарів, які Росія використовує для виробництва зброї. Ваші країни мають одні з найкращих фінансових розвідок світу, які здатні виявити та заблокувати відповідні бізнес-схеми”, – зазначив міністр.

Дмитро Кулеба висловив сподівання щодо швидкого затвердження наступного пакету санкцій проти Росії, а також успішного проведення роботи із пошуку механізмів використання заморожених активів Росії для відновлення України.

“Всі заблоковані російські активи мають бути використані для компенсації наслідків російської агресії, оборони та відновлення України. Шляхи втілення цього рішення можуть та мають бути знайдені ЄС спільно з «Групою семи». Для цього є всі міжнародно-правові підстави. Росія визнана агресором у низці резолюцій Генасамблеї ООН, а отже несе відповідальність за компенсацію завданої шкоди. Немає більш справедливого рішення, ніж зробити це із використанням заморожених російських активів”, – зауважив глава МЗС.