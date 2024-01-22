У Брюсселі сьогодні – зустріч міністрів закордонних справ. Боррель вважає, що Україні не треба хвилюватися: підтримка буде

Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що українцям не потрібно хвилюватися і що європейська підтримка така ж міцна, як раніше. Про це він сказав на полях зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, пише The Guardian.
Боррель визнав, що зараз ЄС залучений в пошуки рішення на Близькому Сході. Але це, за його словами, не означає, що припинять підтримку України.
"Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, українцям не потрібно хвилюватися – європейська підтримка продовжується міцніше, ніж будь-коли, і триватиме", – сказав він.
Очікується, що на зустрічі голів МЗС Євросоюзу виступить і український міністр Дмитро Кулеба – але онлайн.
Литовський міністр Габреліус Ландсбергіс сьогодні намагатиметься активізувати підтримку України.
"Якщо їм (українцям – Ред.) не вдасться, ми маємо бути готові відповісти на питання, хто тоді буде стримувати Росію? І більше нічого не могло б стримати Росію, крім НАТО і країн, які найближче до Росії. А це також означає мою країну. І означає Польщу. Це означає інші країни на східному фланзі. І тому це також битва за самозбереження для Європи", – вважає він.
- 1 лютого має відбутися саміт ЄС, де знову спробують затвердити надання Україні 50 млрд євро допомоги. Ці кошти необхідні для покриття бюджетних витрат, зокрема на зарплати і пенсії.
- На грудневому саміті рішення про виділення коштів заблокувала Угорщина. Будапешт шантажує Брюссель, що не підтримає виділення Україні 50 млрд євро допомоги, поки ЄС не розблокує усі заморожені для Угорщини кошти.
- Президент України згодом сказав, що існує механізм, що дозволить Україні отримати обіцяні кошти від ЄС і без схвалення Будапешту.
- Потім Орбан висунув вимогу для розблокування надання Україні коштів від ЄС. Угорський прем'єр вважає, що рішення про надання Києву фінансової допомоги потрібно переглядати раз на рік.