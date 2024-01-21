Лондон розчарований, що Нетаньягу відкинув заклик Байдена щодо палестинської держави

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив: "Я справді не бачу іншого рішення, окрім рішення про дві держави".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу знову відкинув ідею створення палестинської держави. У Міністерстві оборони Великої Британії "розчаровані рішенням".

Коментарі очільника уряду Ізраїлю пролунали через кілька годин після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом, яка відбулася вперше за два місяці, пише BBC.

Видання зазначає, що позиція Нетаньягу, схоже, “поглибила суспільний розкол у відносинах із США”.

США вважають, що палестинська держава поруч із Ізраїлем – так зване “рішення про дві держави” − життєво важлива для довгострокової стабільності. Проте цього тижня Білий дім визнав, що уряди США та Ізраїлю “явно бачать речі по-різному”.

Байден після розмови заявив журналістам, що рішення про створення двох держав все ще можливе за прем’єрства Нетаньягу. “Існує кілька типів рішень на основі двох держав. Є низка країн, які є членами ООН, але... не мають власних збройних сил”, − сказав він.

Канцелярія Нетаньягу оприлюднила заяву про те, що у розмові з президентом Байденом прем'єр-міністр підтвердив свою позицію, згідно з якою “після знищення ХАМАСу Ізраїль повинен зберегти контроль безпеки над Cектором Газу, щоб гарантувати, що анклав більше не загрожуватиме Ізраїлю, і це вимога, яка суперечить претензіям на палестинський суверенітет”.

Нетаньягу також написав на соцплатформі X, що Ізраїль повинен зберегти “контроль безпеки над усією територією на захід від річки Йордан” − територією, яка охоплює окуповану Ізраїлем територію Західного берега.

Додамо, міністр оборони Великобританії Грант Шаппс заявив у неділю, що заява Нетаньягу “розчарувала”, хоча й не стала несподіванкою.

"Я справді не бачу іншого рішення, окрім рішення про дві держави. Палестинці заслуговують на суверенну державу, Ізраїль заслуговує здатність повноцінно захищати себе", − сказав він.

“Ці коментарі послаблять надії в деяких колах на те, що криза в Газі може призвести до того, що ізраїльські та палестинські лідери відновлять дипломатичні переговори і дадуть поштовх “сплячому” мирному процесу”, − зазначає BBC.