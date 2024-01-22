До Азербайджану хочуть застосувати санкції ПАРЄ за російським сценарієм

До яких саме дій планує вдатися ПАРЄ, наразі невідомо, рішення має ухвалити асамблея.

У Парламентській асамблеї Ради Європи планують обмежити повноваження делегації Азербайджану за порушення країною принципів організації.

"Принципове рішення про ініціювання обмежень для Азербайджану вже ухвалене на рівні президентського комітету ПАРЄ. Після опівдня, з початком пленарної сесії, депутати офіційно ініціюють цю процедуру, найімовірніше – за формальної ініціативи представника Німеччини", – пише Європейська правда.

Як йдеться у матеріалі, офіційною претензією до країни буде те, що на лютневі вибори президента Азербайджану не запросили спостерігачів від ПАРЄ.

Крім того, Азербайджан відмовився допускати доповідачів ПАРЄ у Лачинський коридор.

До яких саме дій планує вдатися ПАРЄ, наразі невідомо, рішення має ухвалити асамблея. Протет у виданні додали, що у ПАРЄ плануюють застосувати до Азербайжану санкції за російським сценарієм.