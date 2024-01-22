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До Азербайджану хочуть застосувати санкції ПАРЄ за російським сценарієм

До яких саме дій планує вдатися ПАРЄ, наразі невідомо, рішення має ухвалити асамблея. 

До Азербайджану хочуть застосувати санкції ПАРЄ за російським сценарієм
Фото: PACE

У Парламентській асамблеї Ради Європи планують обмежити повноваження делегації Азербайджану за порушення країною принципів організації.

"Принципове рішення про ініціювання обмежень для Азербайджану вже ухвалене на рівні президентського комітету ПАРЄ. Після опівдня, з початком пленарної сесії, депутати офіційно ініціюють цю процедуру, найімовірніше – за формальної ініціативи представника Німеччини", – пише Європейська правда.

Як йдеться у матеріалі, офіційною претензією до країни буде те, що на лютневі  вибори президента Азербайджану не запросили спостерігачів від ПАРЄ. 

Крім того, Азербайджан відмовився допускати доповідачів ПАРЄ у Лачинський коридор.

До яких саме дій планує вдатися ПАРЄ, наразі невідомо, рішення має ухвалити асамблея. Протет у виданні додали, що у ПАРЄ плануюють застосувати до Азербайжану санкції за російським сценарієм. 

  • До цього, починаючи з 2014 року, подібну процедуру Парламентська асамблея запроваджувала проти Росії. Процеси, які вона запустила, у підсумку призвели до глибокої кризи в РЄ та підготували тло для її швидкого виключення з організації у 2022 році.
  • Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 13 жовтня визнала Росію диктатурою. Також Асамблея закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента Володимира Путіна після завершення його чинного терміну.
  • Азербайджан постійно стикається з критикою з боку Ради Європи і її органів, у 2017 році проти країни ініціювали спеціальну процедуру з політичного покарання. 
  • У 2022 році в ПАРЄ вже звучали натяки щодо виключення Азербайджану з Ради Європи.
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