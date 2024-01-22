До Азербайджану хочуть застосувати санкції ПАРЄ за російським сценарієм

У Парламентській асамблеї Ради Європи планують обмежити повноваження делегації Азербайджану за порушення країною принципів організації.
"Принципове рішення про ініціювання обмежень для Азербайджану вже ухвалене на рівні президентського комітету ПАРЄ. Після опівдня, з початком пленарної сесії, депутати офіційно ініціюють цю процедуру, найімовірніше – за формальної ініціативи представника Німеччини", – пише Європейська правда.
Як йдеться у матеріалі, офіційною претензією до країни буде те, що на лютневі вибори президента Азербайджану не запросили спостерігачів від ПАРЄ.
Крім того, Азербайджан відмовився допускати доповідачів ПАРЄ у Лачинський коридор.
До яких саме дій планує вдатися ПАРЄ, наразі невідомо, рішення має ухвалити асамблея. Протет у виданні додали, що у ПАРЄ плануюють застосувати до Азербайжану санкції за російським сценарієм.
- До цього, починаючи з 2014 року, подібну процедуру Парламентська асамблея запроваджувала проти Росії. Процеси, які вона запустила, у підсумку призвели до глибокої кризи в РЄ та підготували тло для її швидкого виключення з організації у 2022 році.
- Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) 13 жовтня визнала Росію диктатурою. Також Асамблея закликала всі держави Ради Європи не визнавати легітимність президента Володимира Путіна після завершення його чинного терміну.
- Азербайджан постійно стикається з критикою з боку Ради Європи і її органів, у 2017 році проти країни ініціювали спеціальну процедуру з політичного покарання.
- У 2022 році в ПАРЄ вже звучали натяки щодо виключення Азербайджану з Ради Європи.