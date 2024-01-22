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ЦАХАЛ розпочав новий наступ у західній частині Смуги Гази

ЦАХАЛ має на меті повністю  зруйнувати військову структуру ХАМАС.

ЦАХАЛ розпочав новий наступ у західній частині Смуги Гази
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочинає новий великий наступ на західну частину Хан-Юніса на півдні Сектору Гази. Наразі там тривають запеклі бої, – пише Times of Israel.

Армія Ізраїлю намагається повністю зруйнувати військову структуру ХАМАС в районі Хан-Юніса на заході Гази.

Військові ЦАХАЛу заявляють, що з сьогоднішнього ранку близько 50 бойовиків ХАМАС із командирами були вбиті наземними військами командос, десантників, Гіваті і 7-ї бригади.

Солдати оточили табір біженців Хан-Юніс і починають маневрувати в ньому, оскільки там розташовано кілька об'єктів ХАМАС.

Наступ почався вчора серією авіаударів по об'єктах ХАМАС у цьому районі,  в ньому беруть участь чотири бригади на чолі з 98-ю дивізією. Триватиме він ще кілька днів, ЦАХАЛ планує здійснити рейди на ключові опорні пункти та об'єкти інфраструктури ХАМАС в цьому районі.

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що знає, де ховаються цивільні особи у цьому районі і намагатиметься не завдавати їм шкоди під час своїх операцій.

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