Глави МЗС Євросоюзу обговорили реорганізацію фонду підтримки України шляхом поповнення на 5 мільярдів євро

Міністри закордонних справ європейських країн обговорили пропозицію Брюсселя щодо реорганізації фонду підтримки України шляхом поповнення його на 5 мільярдів євро щорічно для закупівлі зброї.
Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у мережі "Х".
"Ідею Брюсселя поповнювати фонд допомоги Україні на 5 мільярдів євро на рік, щоб Євросоюз надсилав зброю в Україну, обговорювали сьогодні міністри закордонних справ ЄС", — написав він.
Однак, кореспондент не очікує від обговорень пощитивного рішення, адже "дана ініціатива, ймовірно, не буде схвалена, і питання двосторонньої допомоги для України "це шлях вперед".
- Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що українцям не потрібно хвилюватися і що європейська підтримка така ж міцна, як раніше.
- ЄС пропонує реформувати Фонд військової допомоги Україні на 5 мільярдів доларів. Розмір фонду кілька разів збільшувався, адже рішення про виділення та виплату коштів потребує одностайної підтримки.
- Наразі у межах EPF держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони надсилають Україні.
- На саміті 1 лютого мають розглянути виділення Україні 50 млрд євро допомоги, яке тривалий час блокує Угорщина.