Глави МЗС Євросоюзу обговорили реорганізацію фонду підтримки України шляхом поповнення на 5 мільярдів євро

Кошти фонду будуть спрямовані на закупівлю зброї для України.

Міністри закордонних справ європейських країн обговорили пропозицію Брюсселя щодо реорганізації фонду підтримки України шляхом поповнення його на 5 мільярдів євро щорічно для закупівлі зброї.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у мережі "Х".

"Ідею Брюсселя поповнювати фонд допомоги Україні на 5 мільярдів євро на рік, щоб Євросоюз надсилав зброю в Україну, обговорювали сьогодні міністри закордонних справ ЄС", — написав він.

Однак, кореспондент не очікує від обговорень пощитивного рішення, адже "дана ініціатива, ймовірно, не буде схвалена, і питання двосторонньої допомоги для України "це шлях вперед".