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Глави МЗС Євросоюзу обговорили реорганізацію фонду підтримки України шляхом поповнення на 5 мільярдів євро

Кошти фонду будуть спрямовані на закупівлю зброї для України.

Глави МЗС Євросоюзу обговорили реорганізацію фонду підтримки України шляхом поповнення на 5 мільярдів євро
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ європейських країн обговорили пропозицію Брюсселя щодо реорганізації фонду підтримки України шляхом поповнення його на 5 мільярдів євро щорічно  для закупівлі зброї.

Про це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у мережі "Х".

"Ідею Брюсселя поповнювати фонд допомоги Україні на 5 мільярдів євро на рік, щоб Євросоюз надсилав зброю в Україну, обговорювали сьогодні міністри закордонних справ ЄС", — написав він.

Однак, кореспондент не очікує від обговорень пощитивного рішення, адже  "дана ініціатива, ймовірно, не буде схвалена, і питання двосторонньої допомоги для України "це шлях вперед".

  • Топдипломат Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що українцям не потрібно хвилюватися і що європейська підтримка така ж міцна, як раніше.
  • ЄС пропонує реформувати Фонд військової допомоги Україні на 5 мільярдів доларів. Розмір фонду кілька разів збільшувався, адже рішення про виділення та виплату коштів потребує одностайної підтримки. 
  • Наразі у межах EPF держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони надсилають Україні.
  • На саміті 1 лютого мають розглянути виділення Україні 50 млрд євро допомоги, яке тривалий час блокує Угорщина.
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